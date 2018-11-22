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Бесхозные и ветхие дома в Слуцке будут распродавать с аукциона

23.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Опубликован список деревень центрального региона, где такие объекты будут продавать с аукционов. Соответствующее решение Миноблисполкома размещено на Национальном правовом портале, пишет МЛЫН.BY.

В списке есть районы, где во всех сельсоветах брошенные дома могут уходить к новым владельцам только через аукционы - Минский, Дзержинский, Логойский и Смолевичский регионы.

Также только через торги будут уходить изъятые постройки в самих райцентрах. Это касается Столбцов, Солигорска, Слуцка, Несвижа, Марьиной Горки, Мяделя, Молодечно, Любани, Воложина и других. Вошли в топ ищущих собственника и некоторые крупные поселки, такие как Городея, Правдинский, Ивенец. С полным списком можно ознакомиться на сайте Национального правового Интернет-портала.

Иными словами, в продаже с аукционов подлежат пустующие дома, находящие в городской черте Слуцка. Информацию о продаже с аукционов пустующих и ветхих домов местные исполкомы будут размещать на своих сайтах.

 
 
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Опубликован список деревень центрального региона, где такие объекты будут продавать с аукционов. Соответствующее решение Миноблисполкома размещено на...
 
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