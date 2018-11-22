Ошибка вышла. Никто не запрещал приобретать участки в Слуцке без постановки на очередь





Ранее СМИ сообщали, что в ряде районов, в том числе в Слуцке и некоторых деревнях Слуцкого района, участок для дома смогут приобрести только лица, состоящие в очереди состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Это не соответствует действительности. На самом деле в решении Миноблисполкома №908 от 24 октября 2018 года говорится о безвозмездном предоставлении участков очередникам.

— Наверное, некоторые неправильно поняли суть принятого решения, у них возникают вопросы. Речь идет о том, что сейчас, как и раньше, любой человек, не состоящий в очереди на улучшение жилищных условий, может купить участок в указанном перечне населенных пунктов на аукционе. Нуждающиеся в жилье очередники смогут получить землю под строительство дома бесплатно, — прокомментировал начальник службы землеустройства Слуцкого райисполкома Александр Курак, передаёт «Слуцкий край».

Вероятно, одним из первых такую ошибку допустило государственное информагентство БЕЛТА, написав, что «теперь желающие приобрести участок для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов на попавших в перечень территориях смогут только при условии, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий». Другие СМИ, в том числе издание Администрации президента «СБ Баларусь Сегодня», стали копировать эту информацию.



В оригинале документа , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, речи о приобретении участков не идёт. Там употребляется фраза «предоставление земельных участков».



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