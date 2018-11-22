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Ошибка вышла. Никто не запрещал приобретать участки в Слуцке без постановки на очередь
23.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Ранее СМИ сообщали, что в ряде районов, в том числе в Слуцке и некоторых деревнях Слуцкого района, участок для дома смогут приобрести только лица, состоящие в очереди состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Это не соответствует действительности. На самом деле в решении Миноблисполкома №908 от 24 октября 2018 года говорится о безвозмездном предоставлении участков очередникам.
— Наверное, некоторые неправильно поняли суть принятого решения, у них возникают вопросы. Речь идет о том, что сейчас, как и раньше, любой человек, не состоящий в очереди на улучшение жилищных условий, может купить участок в указанном перечне населенных пунктов на аукционе. Нуждающиеся в жилье очередники смогут получить землю под строительство дома бесплатно, — прокомментировал начальник службы землеустройства Слуцкого райисполкома Александр Курак,
Вероятно, одним из первых такую ошибку
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Ранее СМИ сообщали, что в ряде районов, в том числе в Слуцке и некоторых деревнях Слуцкого района, участок для дома смогут приобрести только лица, состоящие в...
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