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Ошибка вышла. Никто не запрещал приобретать участки в Слуцке без постановки на очередь

23.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Ошибка вышла. Никто не запрещал приобретать участки в Слуцке без постановки на очередь

Ранее СМИ сообщали, что в ряде районов, в том числе в Слуцке и некоторых деревнях Слуцкого района, участок для дома смогут приобрести только лица, состоящие в очереди состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Это не соответствует действительности. На самом деле в решении Миноблисполкома №908 от 24 октября 2018 года говорится о безвозмездном предоставлении участков очередникам.

— Наверное, некоторые неправильно поняли суть принятого решения, у них возникают вопросы. Речь идет о том, что сейчас, как и раньше, любой человек, не состоящий в очереди на улучшение жилищных условий, может купить участок в указанном перечне населенных пунктов на аукционе. Нуждающиеся в жилье очередники смогут получить землю под строительство дома бесплатно— прокомментировал начальник службы землеустройства Слуцкого райисполкома Александр Курак, передаёт «Слуцкий край».

Вероятно, одним из первых такую ошибку допустило государственное информагентство БЕЛТА, написав, что «теперь желающие приобрести участок для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов на попавших в перечень территориях смогут только при условии, если они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий». Другие СМИ, в том числе издание Администрации президента «СБ Баларусь Сегодня», стали копировать эту информацию.

В оригинале документа, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, речи о приобретении участков не идёт. Там употребляется фраза «предоставление земельных участков».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Ранее СМИ сообщали, что в ряде районов, в том числе в Слуцке и некоторых деревнях Слуцкого района, участок для дома смогут приобрести только лица, состоящие в...
 
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