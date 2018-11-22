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Зачем Слуцкий сыродельный комбинат идет на рынки Китая, Японии и ОАЭ

23.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Зачем Слуцкий сыродельный комбинат идет на рынки Китая, Японии и ОАЭ

Слуцкий сыродельный комбинат со своим мороженым, сухим молоком и другими перспективными продуктами выходят в Китай и на другие новые рынки. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Николай Мисюк.

У ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», кроме головного предприятия в Слуцке, еще есть в Минской области 4 производственных филиала – в Копыле, Клецке, Любани, Солигорске, три производственных участка (Пуховичи, Узда, Старые Дороги) и три сельскохозяйственных филиала по производству сельскохозяйственной продукции – два в Слуцком районе и один в Клецком.

Уроки России усвоены

Все наши продукты хороши, будь то сыр, или сухая молочная продукция, или мороженое, так что нельзя выделить какой-то один продукт. Нашу продукцию знают и в Республике Беларусь, и за пределами страны, – отметил гендиректор.

– Исходя из того, что с мая прошлого года по 21 сентября этого года для нас были закрыты поставки на Российскую Федерацию, у нас за этот год произошло перенаправление экспорта. Мы начали двигаться в сторону дальнего зарубежья, а также других рынков ближнего зарубежья. Так, если в прошлом году доля России в экспорте была 73%, а дальнего зарубежья – 1%, то за 10 месяцев этого года у нас сложилась другая картина. 27% - это Российская Федерация, 10% – уже дальнее зарубежье.

То есть вектор экспорта у нас меняется и в ближайшее будущем мы отклоняться от него не намерены, даже в связи с тем, что вновь открыли для нас Россию (для головного предприятия по сырам и маслу). Большой эйфории от этого нет, мы понимаем, что в любой момент ситуация может измениться – уже проходили это не первый год. В этой отрасли как открывают рынок, так и закрывают. Исходя из этой конъюнктуры, ищем другие рынки.

Начали работать в 2018 году с Китаем. Мы отправили на КНР за этот год более 2 тыс. тонн сухих молочных продуктов. Также открыли новые для нас страны, такие как Япония, Вьетнам, Малави, Объединенные Арабские Эмираты. Планируем поставлять свои продукты в Бангладеш, в Сирию, прорабатываем вопросы поставок с Сербией.

Конечно, не списываем со счетов и Российскую Федерацию, потому что для белорусского молочного производства российский рынок является премиальным и высоко маржинальным. Это нужно признать. Но все равно нам нужно разумно перераспределять наш объем продукции.

Наши продукты конкурентоспособны

Кроме названных, также в других странах востребована молочная продукция и масло животное, отметил руководитель Слуцкого сыродельного.

В отношении Китая я думаю, что через год это будет для нас объемный рынок. За этот год мы уже три раза посещали выставки в КНР и для нас очевидна положительная динамика, и прогресс идет хороший. Перспективу, кроме сухого молока, имеет масло животное. Сейчас вплотную занимаемся мороженым. Продукт наш знают. Наше мороженое по составу в премиальном сегменте, – отметил гендиректор.

Зачем Слуцкий сыродельный комбинат идет на рынки Китая, Японии и ОАЭ

Например, Россия поставляет мороженое не из цельного молока, не из сливок, а из сухого молока, заменителей молочного жира. Белорусские сыроделы сохранили традиции производства мороженого по старым, еще советским ГОСТам.

Первую партию мороженого в Китай, по словам гендиректора, предполагается поставить в начале первого квартала 2019 года.

– Реально на рынке по мороженому можно конкурировать, – подчеркнул Николай Мисюк. – Второй конкурентоспособный продукт – сырки творожные глазированные. Сейчас прорабатываем технические условия, чтобы поставлять их в Китай. Мы просчитали себестоимость и по мороженому, и по сыркам – это конкурентоспособный продукт и перспективный.

Сырье только белорусское

Как отметил Николай Мисюк, все молоко, которое использует предприятие, из своей сырьевой зоны.

– Половина молока Минской зоны – это наше молоко, которое мы перерабатываем. Ни килограмма импортного мы не завозили и не завозим - ни польского, ни литовского. Наши сельхозфилиалы головную площадку обеспечивают на 15%. Все остальное закупаем в своей сырьевой зоне.

Зачем Слуцкий сыродельный комбинат идет на рынки Китая, Японии и ОАЭ

Уделяем большое внимание качеству молока. Требования ужесточаются, как и со стороны Российской Федерации, так и на новых рынках. Чтобы конкурировать не только по цене, но и по качеству, нужно все это отслеживать, и подход должен быть жесткий – и к качеству, и к производству. И бескомпромиссный. По-другому результата не получится.

Из чего складывается качество?

На предприятии работает 3 750 человек. Средняя зарплата работников – около 740 рублей.

– Коллектив большой и дружный. Основная ценность нашего предприятия – это люди, – сказал гендиректор. – Меня часто спрашивают, в чем секрет качества нашей продукции.

Первый секрет – это сырье, залог безопасности и качества продукции. На втором месте – равнозначно – коллектив, профессионализм и деловые качества людей плюс качество оборудования.

Третье – это соблюдение всех технологических дисциплин, требований санитарии, гигиены. Из этого складывается качество продукции. Наше производство – это не монотонная работа, все-таки работа больше творческая. Потому что на каждом этапе производства стоит человек, который вкладывает часть своих мыслей, души, труд своих рук в выпуск продукции, контролирует определенные показатели и процессы, чтобы на выходе было определенное качество. Вот в этом и успех.


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Слуцкий сыродельный комбинат со своим мороженым, сухим молоком и другими перспективными продуктами выходят в Китай и на другие новые рынки. Об этом сообщил...
 
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