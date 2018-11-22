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На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

23.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками районной детской библиотеки встретились с учащимися государственного учреждения образования «Средняя школа №3» г. Быхова.

На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»


На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»


На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

 


На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»


На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»


На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

Курить или не курить? Бросать или не бросать эту привычку? Эти вопросы терзают многих взрослых людей. К слову курение – это не только пагубная привычка, большинство огненных трагедий происходит по причине неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. А усугубляет тот факт, что основная масса из числа погибших в Могилевской области на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели рассказали учащимся о проблематике курения в постели в нетрезвом виде и о трагических последствиях этого необдуманного действия. Далее ребята с интересом приняли участие в интеллектуальных играх и различных викторинах, которые провели работники детской библиотеки. В ходе мероприятия участники акции отвечали на вопросы викторины, вспоминая или открывая для себя интересные факты о вреде курения.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками районной детской библиотеки встретились с учащимися государственного...
 
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