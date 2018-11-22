На Быховщине проходит акция «Не прожигай свою жизнь!»

Работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками районной детской библиотеки встретились с учащимися государственного учреждения образования «Средняя школа №3» г. Быхова.



































Курить или не курить? Бросать или не бросать эту привычку? Эти вопросы терзают многих взрослых людей. К слову курение – это не только пагубная привычка, большинство огненных трагедий происходит по причине неосторожного обращения с огнем, как правило, при курении. А усугубляет тот факт, что основная масса из числа погибших в Могилевской области на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели рассказали учащимся о проблематике курения в постели в нетрезвом виде и о трагических последствиях этого необдуманного действия. Далее ребята с интересом приняли участие в интеллектуальных играх и различных викторинах, которые провели работники детской библиотеки. В ходе мероприятия участники акции отвечали на вопросы викторины, вспоминая или открывая для себя интересные факты о вреде курения.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко