Нельзя обделять вниманием одиноких

— Именно на одиноких и одиноко проживающих граждан, особенно пенсионного возраста, нужно обратить внимание смотровым комиссиям при осуществлении профилактических мероприятий в ходе мониторинга безопасности условий их жизнедеятельности, — потребовал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, открывая очередное видеосовещание.

В докладах официальных лиц прозвучали подробности всех пожаров, произошедших в октябре-ноябре на Гомельщине. В некоторых случаях последовавшие разбирательства выявили ряд недоработок нескольких служб по недопущению трагедий.

Так, в Житковичском районе неработающий житель не был поставлен на учёт для трудоустройства либо лечения от алкоголизма. Возможно, конкретные действия в этих направлениях изменили бы судьбу 37-летнего гражданина, и он остался бы жив.

Нет взаимодействия служб и в тех случаях, когда пенсионеры переезжают с постоянного места жительства на дачи. Как правило, никто никому об этом не сообщает. К тому же безопасность условий проживания в большинстве дачных домов не проверяется специалистами заинтересованных ведомств. Эта недоработка стоила жизни пенсионеру в Добрушском районе.

Подобных примеров много. Владимир Александрович поручил руководителю комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома на местах переформатировать работу с одинокими и одиноко проживающими гражданами: обновить базу данных, посетить каждого, вникнуть в проблемы и предложить пути их решения, подключив профсоюзы, коллективы предприятий и организаций, где они работали до выхода на заслуженный отдых, и т.д.

Отдельной строкой шёл разговор о семейном насилии. У милиционеров и соответствующих служб также должна быть полная база данных по людям, входящим в группу риска: кто пьёт и дебоширит, издевается над престарелыми родителями, держит в страхе односельчан, угрожая им расправой, и т.д.

Неслучайно на особый контроль взято соблюдение требований Директивы №1 — слишком много смертей на производстве: 22 погибших с начала года в Гомельской области. Меры профилактики должны рассматриваться не только на том предприятии, где произошёл несчастный случай, но и на других, в том числе и на заседаниях райисполкомов. Нужно ужесточить контроль со стороны должностных лиц за подчинёнными, особенно в выходные дни (6 человек погибли в субботу, трое из них были нетрезвыми на рабочих местах). Необходимы системность в работе, строгость при проведении мониторингов, принципиальность по отношению к нарушителям. Когда мы искореним травмы и смертельные случаи на производстве, тогда можно будет утверждать, что вопросам безопасности уделяется должное внимание со стороны каждого работника и специалиста.

По окончании видеосовещания заместитель председателя райисполкома Наталья Каурова указала присутствующим на необходимость обновления существующей базы данных по обозначенным группам граждан, полного охвата мониторингом смотровых комиссий их условий проживания, стопроцентного обеспечения жителей автономными пожарными извещателями, проведения сельских сходов по вопросам безопасности жизнедеятельности.

Людмила Кравцова, «ЛК».

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