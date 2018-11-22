|
Денис Казаков: «Моей заветной мечтой было — служить в ВДВ»
23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
— Если у вас отличное здоровье и все в полном порядке с нервами, то вам не избежать службы в армии и придется защищать Родину, — рассказывает Денис Казаков (на фото). – Я хотел в армию и знал, что пойду служить. Готовиться к ней начал заранее, подтянул свою физическую форму, стал более спокойным человеком. По настоящему приятным сюрпризом стало то, что служить меня призвали в элиту белорусской армии – ВДВ. Признаюсь, что служба в этих войсках была моей самой заветной мечтой. У некоторых армейские будни проходят рутинно и однообразно, у меня же было все наоборот. Каждый день был насыщен разными событиями и учил чему-то новому.
Дмитрий ДМИТРИЕВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— Если у вас отличное здоровье и все в полном порядке с нервами, то вам не избежать службы в армии и придется защищать Родину, — рассказывает Денис Казаков (на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)