Денис Казаков: «Моей заветной мечтой было — служить в ВДВ»

— Если у вас отличное здоровье и все в полном порядке с нервами, то вам не избежать службы в армии и придется защищать Родину, — рассказывает Денис Казаков (на фото). – Я хотел в армию и знал, что пойду служить. Готовиться к ней начал заранее, подтянул свою физическую форму, стал более спокойным человеком. По настоящему приятным сюрпризом стало то, что служить меня призвали в элиту белорусской армии – ВДВ. Признаюсь, что служба в этих войсках была моей самой заветной мечтой. У некоторых армейские будни проходят рутинно и однообразно, у меня же было все наоборот. Каждый день был насыщен разными событиями и учил чему-то новому.

Довелось совершить три прыжка с парашютом. Сейчас, вспоминая о первом прыжке, мне кажется, что те милисекунды, когда я выпрыгнул из самолета, на самом деле длились годы. Меня оглушила тишина, и было совсем неважно, где небо, а где земля. Неважно кто я, чем я живу, живу ли я вообще. Наверно в тот миг разучился дышать, все чувства замерзли, все остановилось… А потом… Как же тут красиво, даже дух захватывает. Безумное впечатление производят то аккуратные прямоугольники полей, то причудливо изгибающаяся речка. Словами это не передать, это нужно испытать и самому увидеть. Именно этот первый прыжок добавил мне мужественности, стойкости, храбрости и отваги.

Довелось Денису принять участие в совместных оперативно-стратегических учениях Организации договора о коллективной безопасности «Боевое братство-2018», в котором принимало участие 6 стран. Он вместе с 75 своими сослуживцами отрабатывали комплекс мероприятий по предотвращению и разрешению военного конфликта, а также по постконфликтному урегулированию, который проходил на территории Киргизии, за что награжден Грамотой.

Именно благодаря таким отважным людям у нас над головой мирное небо и крепкий, спокойный сон.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.

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