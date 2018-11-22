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Хотимские шашисты успешно выступили на областных соревнованиях
23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
На днях в плане проведения областной спартакиады среди школьников «выясняли свои отношения» юные шашисты 2004 года рождения и младше. Состав нашей команды по сравнению с прошлогодним циклом претерпел значительные изменения. «Постарели» ключевые игроки того звездного состава Никон Благочинный, Сергей Бобров, Сергей Авраменко, поэтому по условиям проведения соревнования принимать участие уже не могут. Непонятная ситуация сложилась с сильнейшим и перспективным нашим шашистом Данилой Колтуновым, принявшим решение «закончить» выступление за сборную. В таком-то возрасте.
Как рассказал тренер команды Сергей Боренков, пришлось срочно вливать в состав команды свежую кровь. К лидеру девичьей половины 12-летней Саше Куляцкой (СШ №1) на помощь пришли ее одногодки Сергей Москалев (СШ №1) и Тимур Файзулаев (Великолиповский УПК). Четвертым участником стал совсем юный Ваня Свирилин (СШ №1), 2010 года рождения. В общем-то, отправляясь в Могилев, особых иллюзий повторить успехи прошлых лет не питали. Не добавило оптимизма, когда увидели, что составы наших основных соперников практически не претерпели изменений. Те же девушки из Бобруйска — призеры чемпионатов мира и Европы, дадут фору и ребятам.
Александр Лейчинский
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На днях в плане проведения областной спартакиады среди школьников «выясняли свои отношения» юные шашисты 2004 года рождения и младше. Состав нашей команды по...
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