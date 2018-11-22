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У бухгалтера Веры Ивановны ошибок не бывает

23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Мы еще живем впечатлениями от чествования тружеников села, посвященного их профессиональному празднику. На этот раз он проходил в новом формате, со своими изюминками и красками. Отрадно, что на сцены областного дворца культуры и районного Центра культуры для награждения поднимались четыре труженицы такой профессии, как бухгалтер. С троими мне предстояло встретиться в конторе ОАО «Бабушкино подворье». Получилось, но не со всеми.

С главным бухгалтером Зинаидой Гудовой наши пути-дорожки пересекаются достаточно часто. Зинаида Яковлевна кроме основной работы на общественных началах еще и специалист по идеологической работе хозяйства. Ее встречаю на молочно-товарных комплексах, мастерских, уборке урожая, отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, других значимых объектах. И неизменно с фотокамерой. В составе делегации Хотимского района принимала участие в областных празднованиях, где ей вручена Почетная грамота Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.
С кабинета главного бухгалтера дверь ведет непосредственно в бухгалтерию. Заместитель главного Валентина Маслова уехала на курсы повышения квалификации, вторая, награжденная Благодарственным письмом управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, Вера Трусова, обложившись папками, углубилась в изучение цифр на мониторе компьютера. Прошу председателя профсоюзного комитета Елену Кучерявую рассказать о деловых и человеческих качествах Веры Ивановны.
— Не имею права, ведь она мне родственница, — отшучивается профсоюзный лидер. – А если серьезно, то Вера вся, как говорится, положительная. И как работник, и как мать, жена, дочь.
Родилась Верочка Мешкова в деревне Орловка…
«… росла я в многодетной семье, – подхватывает собеседница. – С шести лет вместе с сестрами на лошади ездили на ферму помогать маме доить коров. Смех, песни, весело было. В моей родной деревне была восьмилетняя школа. Читать я научилась бойко. И сделала для себя важное открытие: одно дело слушать, когда читает вслух, например, сестра, и совсем другое – читать своими глазами. Слова в книге будто оживают и превращаются в голоса. И видишь живых героев, переживаешь за них. Любишь или ненавидишь. В школе была хорошая библиотека, там постоянно и брала книги.
При всей любви к художественной литературе математика брала верх. Я увлекалась ею. Радость и гордость распирали меня, как воздушный шар, готовый взлететь в небо, когда получала пятерки или отличалась на школьных олимпиадах. Но, пожалуй, еще больше радовалась мама».
После окончания восьмилетки орловские ребята продолжали учебу в Забелышенской средней школе. Здесь судьбе было угодно свести с ее Сашем. Четыре года общения, из которых она два ждала солдата из армии.
Как часто бывает, при выборе профессии младшие идут по стопам старших. Три сестры Мешковых: Любовь, Вера и Татьяна закончили сельскохозяйственные техникумы, возвратились домой и надолго осели на родной земле, работая в местном сельхозпредприятии, которое несколько раз меняло свою вывеску, но больше знакомо, как совхоз «Забелышено».
Вера Ивановна начинала инженером по нормированию труда, сейчас, как принято называть в их среде, бухгалтер по животноводству. В хозяйстве три крупных молочно-товарных комплекса, более 6 тысяч голов скота, из них 1500 коров. Отчетности, проводки, обработка информации, и так на протяжении уже 36 лет. ОАО «Бабушкино подворье» серьезное сельхозпредприятие, известное в области и за ее пределами, поэтому право на ошибку здесь не допустимо.  И их с ее стороны нет.

Я не стал задавать дежурный вопрос, типа довольна ли она жизнью, посчитав его излишним. Голос Веры Ивановны такой мягкий, глубокий, в нем столько искренности, столько тепла излучает ее лицо, когда речь заходит о маме, детях, муже. Дочь Диана работает с молодежью в Могилевском обкоме «БРСМ», сын Дмитрий в Москве, организовывает маме поездки в теплые страны. Рядом в агрогородке живет мама. Что еще надо для полного счастья?

 
 
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Мы еще живем впечатлениями от чествования тружеников села, посвященного их профессиональному празднику. На этот раз он проходил в новом формате, со своими...
 
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