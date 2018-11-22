Главный инженер ОАО «Бабушкино подворье» Юрий ЛЕВИЦКИЙ: «У нас все надежны. Потому и техника всегда в порядке»

После торжественного собрания, приуроченного ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, чествования лучших тружеников сельского хозяйства района, победителей уборочной кампании 2018 года, один из пользователей Интернета оставил комментарий под одной из фотографий примерно такого содержания: «Ребята! Улыбнитесь, ведь вы же победители!». И трудно с ним не согласиться.

Но что же делать, если наши люди на рабочих местах порой творят чудеса, а в общении, да при таком скоплении народа, полнейшие скромняги. Представляется, что в этом направлении в трудовых коллективах нужно поработать. Это работает на их имидж. Некоторые за многие годы уже освоились с тем, что их имена находят постоянную прописку в решениях районного исполнительного комитета по награждению, можно бы и улыбнуться. Это как пожелание.

На торжествах в районном Центре культуры выше меня расположилась делегация ОАО «Бабушкино подворье». Уже известно, что в течение процесса награждения дважды поднимется на сцену ее главный инженер Юрий Левицкий. Начиная с 2014 года, когда он приступил к работе, неизменно признавался лучшим среди главных инженеров сельскохозяйственных организаций. Получается, что Юрий Максимович в этом году получит награду в пятый раз подряд. С маленьким юбилеем!

Всегда в поиске, всегда с блокнотом, всегда ищет как сделать лучше, на первый взгляд неприступный. Но это только, что касается лично его. По производственным вопросам – пожалуйста. Считает, если ты думаешь, что у тебя или в организации все хорошо, то что-то здесь не так.

Существует мнение: раз ОАО «Бабушкино подворье» «ходит» под «Бабушкиной крынкой» то, по любому, акционерное общество обречено на успех. Весьма дилетантское представление. Конечно, есть свои преимущества. Но за всеми ими лишь маленькие толики процентов. А все остальное вынь да положь, за счет тех же, что и у других, ресурсов: кадрового, экономического, прогрессивного.

Мы с Юрием Левицким разговариваем на машинном дворе, главный инженер рассказывает о проведенной работе по постановке техники на зимнее хранение. Только что прошел по рядам техники и вновь сделал пометки в блокноте о необходимости что-то подправить, что-то переставить, убрать. В мастерской ведется ремонт сельскохозяйственной техники, которая уже начинает ставиться на линейку готовности. При этом мысли его уже там, за сотни километров, на базах с запчастями, заводах, где ремонтируется техника. Сегодня, как он шутит, захватит с собой наколенники, чтобы просить запчасти с отсрочкой оплаты, короче говоря, в долг. Получается, как сказал один украинский олигарх: «Жизнь – как магазин: бери, что хочешь, только в конце – касса».

Результаты работы сельхозпредприятия во многом зависят от мощности и готовности техники. В ОАО «Бабушкино подворье» 41 трактор, из них 6 энергонасыщенных тракторов марок «Беларус-3022» и «Беларус-3522», пять из которых на ходу. Большую пользу приносит «К-701», особенно на заготовке кормов. Давно не обновлялся комбайновый парк, насчитывающий 8 единиц. В этом году прорабатывался вопрос по приобретению нового комбайна, но не срослось. Два года назад кормоуборочная техника пополнилась двумя комбайнами марки КВК-800. Это позволило снизить нагрузку на другую технику, а в зимне-стойловый период на молочно-товарных комплексах использовать КЗР-10 на измельчении соломы для добавки в рацион скоту.

Хозяйство – лучшее и по урожайности, и по зарплате, и по темпам работ. Жатву, кстати, завершили первыми в районе уже к 20 августа. Без аврала, серьезных поломок и простоев. И тут же отправили свои экипажи на помощь соседям, потому что есть негласное правило, которым здесь не пренебрегают: убрал сам – помоги другим. С уборкой кукурузы тоже не затягивали. Это позволило своевременно произвести пахоту и уложиться в традиционные сроки сева озимых зерновых и до 1 ноября поднять запланированную площадь зяби.

Как вы уже могли заметить, еще не названа ни одна фамилия механизатора, водителя или другого специалиста из технарей.

— Понимаете, у меня принцип, — говорит Юрий Левицкий. – Я каждого человека ценю и мог бы назвать отличившихся на пахоте, севе, химобработке посевов, жатве, заготовке кормов. Они на виду, о них пишут, их награждают. А каким мерилом, например, измерить труд тех же Игоря Слепченко, Евгения Ермоченко, работающих с кормораздатчиками, или Николая Даниленко на МТЗ-82, занимающегося удалением навоза в сараях, где нет транспортеров? У нас все надежны. Потому и техника всегда в порядке. Каждый на своем месте.

Из ворот мастерских на линейку готовности выводится культиватор, на заправку заехал трактор с кормораздатчиком, МАЗ свернул на молочно-товарный комплекс.

…Так что это только кажется, что с наступлением осенних холодов деревня замирает. Просто жизнь чуть-чуть поутихла и переместилась под крыши ферм и мехмастерских.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ