Победители республиканского конкурса «ТехноЁлка» проявили креатив

В целях активизации работы по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке талантливой и одаренной молодежи, популяризации научно-технического творчества и активизации деятельности объединений по интересам технического профиля ежегодно в Беларуси проводится республиканский конкурс «ТехноЕлка». Поиском новых творческих методов и приемов, дизайнерских идей, технических и инновационных решений в создании новогодней елки или символов праздника занимаются в стране сотни ребят, но только самые оригинальные работы признаются лучшими.

На текущей недели подведены итоги областного этапа. В плеяде победителей и ребята из Хотимского района: Никита Северцев и Вероника Сотникова из Беседовичского УПК завоевали Диплом I степени в номинации «Новогодний сувенир» (руководитель Нина Коваленко), а также Кирилл Сусленков из СШ №1 удостоен Диплома III степени в номинации «Символ 2019 года» (руководитель Наталья Сусленкова).

Соб. информ.