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Победители республиканского конкурса «ТехноЁлка» проявили креатив
23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
В целях активизации работы по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке талантливой и одаренной молодежи, популяризации научно-технического творчества и активизации деятельности объединений по интересам технического профиля ежегодно в Беларуси проводится республиканский конкурс «ТехноЕлка». Поиском новых творческих методов и приемов, дизайнерских идей, технических и инновационных решений в создании новогодней елки или символов праздника занимаются в стране сотни ребят, но только самые оригинальные работы признаются лучшими.
Соб. информ.
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В целях активизации работы по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке талантливой и одаренной молодежи, популяризации...
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