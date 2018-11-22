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7 важных советов, как выбрать хороший пуховик
23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
С приходом холодов, как нельзя кстати, задумываешься над вопросом, как выбрать пуховик. Что ж, пора в магазин. Только сначала хорошенько продумай – по каким признакам ты собираешь выбирать пуховик?
Главное, при выборе пуховика на зиму — это наполнитель.
Мы отобрали самые важные советы, как выбрать пуховик на зиму:
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С приходом холодов, как нельзя кстати, задумываешься над вопросом, как выбрать пуховик. Что ж, пора в магазин. Только сначала хорошенько продумай – по каким...
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