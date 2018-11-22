7 важных советов, как выбрать хороший пуховик

С приходом холодов, как нельзя кстати, задумываешься над вопросом, как выбрать пуховик. Что ж, пора в магазин. Только сначала хорошенько продумай – по каким признакам ты собираешь выбирать пуховик?

Главное, при выборе пуховика на зиму — это наполнитель.

Мы отобрали самые важные советы, как выбрать пуховик на зиму: