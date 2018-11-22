Завершился районный конкурс по профилактике электротравматизма

По статистике каждый год в мире от поражения током гибнет до 30000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны грубым нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Но электричество и обилие электроприборов уже давно стало нормальным явлением: оглянитесь вокруг себя, сколько вашей техники работает от электросети? Все эти приборы для взрослых – помощники, а для ребенка – приборы повышенной опасности.

Дети должны знать, что электричество при небрежном отношении может быть не другом, а врагом, смертельно опасным врагом. Насколько хорошо дети знают правила безопасности при пользовании электроприборами? В рамках работы по предупреждению электробезопасности среди учащихся ежегодно проводится конкурс по профилактике электротравматизма. Завершился его районный этап, в котором приняли участие ребята со всех учреждений общего среднего образования Хотимского района.

Компетентное жюри опеределило победителей. В категории 7-10 лет: первое место завоевала Валерия Куляцкая (СШ №1, руководитель Евгения Малюгина); второе – у Анастасии Поседько (СШ №2, руководитель Елена Шитова); на третьем – Павел Якушев (Беседовичский УПК, руководитель Светлана Якушева).

В категории 11-14 лет: первое место присуждено Янине Ефремовой (СШ №2, руководитель Надежда Ковалева); второе – Ксении Кудрявцевой (СШ №2, руководитель Ольга Мамченко); третье – Кириллу Сегреневу (СШ №1, руководитель Оксана Ларченко).

В категории 15-18 лет: первое место завоевала Инна Шобик (СШ №1, руководитель Оксана Ларченко); второе – Алена Богданова (СШ №2, руководитель Ольга Игнатенко); третье место у Елизаветы Шелепенковой (СШ №1, руководитель Наталья Приснакова).

Ребята награждены подарками от Могилевского областного филиала Энергонадзора РУП «Могилевэнерго», которые им вручил Дмитрий Тарасов, начальник райинспекции Энергонадзора. Кроме того, победители районного этапа уже приняли участие и в зональном, который проводится в виде тестирования. Будем верить в то, что наши юные “электрики-энергетики” пройдут в областной тур.

Впрочем, главное, что победители конкурса уж точно знают, как вести себя вблизи энергообъектов на улице, с бытовыми электроприборами в школе, дома и на улице.

Янина МАВИЧ