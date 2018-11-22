В Беларуси выбрали лучшую антикоррупционную рекламу

В странах Содружества определяют полуфиналистов международного конкурса антикоррупционной рекламы, передает телеканал «МИР 24». В четверг имена призеров назвали в Беларуси.

Жюри оценило больше тысячи плакатов и видеороликов. Их представить молодые люди в возрасте от 14 до 34 лет. Среди участников были школьники, студенты, а также работники госорганов и общественные деятели.

«Еще при Алексее Михайловиче в Московском княжестве возникали коррупционные скандалы. Это было всегда при любой власти, в любых условиях. Бороться с этим можно только, поборов себя», – отметил победитель национального полуфинала конкурса «Вместе против коррупции » Иван Шевмер.

«Мы хотим, чтобы эта работа не прошла даром. Мы будем демонстрировать эти ролики в транспорте, в местах скопления людей, чтобы граждане видели, проникались и понимали эту тему», – говорит начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Анжелика Курчак.

Впереди международный этап конкурса. Помимо белорусских авторов, в нем примут участие художники из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.