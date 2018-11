ОффТОП: Поющий кот из Заславля (ВИДЕО)

Белорусский кот Тоби, который с удовольствием подпевает своей хозяйке, стал очень популярен у англоязычных пользователей сети.

Кот Тоби из Заславля стал звездой интернета после того, как его хозяйка опубликовала видео, на котором запечатлен необычный дуэт ее самой с питомцем. Девушка напевает песню о своем домашнем любимце, а он в это время умело импровизирует, подпевая что-то на своем кошачьем языке.

Черно-белому коту Тоби около 4,5 года. Девушка нашла его и его собратьев, когда они еще были котятами, в коробке возле магазина. Она взяла животных домой, одного из них забрали, а двоих она оставила себе. Сейчас у нее дома живут два кота — Тоби и Лунтик. Герой видео очень активный — он любит играть и много двигаться. Еще одно его хобби, которое поощряет хозяйка, — это пение.

Недавно интернет покорил кот из Питера, который виртуозно исполняет грузинские песни. Некоторые в его песне услышали фразу love you, а один из пользователей предположил, что речь идет о песне She Loves You группы The Beatles, просто исполненной с национальным колоритом.