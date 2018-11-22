Инспекция МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что изменены ставки единого налога по отдельным видам деятельности для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что решением Минского областного Совета депутатов от 12.07.2018 № 37 изменены ставки единого налога по отдельным видам деятельности для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Решение вступило в силу 18.11.2018.

Решение опубликовано на национальном правовом Интернет – портале Республики Беларусь www.pravo.by 17.11.2018, 9/92399.

Также информацию о новых ставках по единому налогу можно получить по телефонам:

– 77056 и 76882 – для индивидуальных предпринимателей;

– 76568, 76675, 77012, 76675, 76946 и 65681 – для физических лиц.



