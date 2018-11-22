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Пинскому врачу, который не оказал помощь больному и тот умер, дали полтора года "домашней химии"

23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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23 ноября в Пинске огласили приговор врачу центральной больницы за неоказание помощи больному, сообщает пресс-служба областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60888.php

Пинскому врачу, который не оказал помощь больному и тот умер, дали полтора года "домашней химии"

Обвиняемый ранее занимал должность врача общей практики приемного отделения Пинской центральной больницы. Во время ночного дежурства он «без уважительных причин не оказал медицинской помощи доставленному в отделение больному».

Пациент вскоре умер.

Изначально экс-врачу вменялось неоказание медпомощи, повлекшее смерть. По этой статье ему грозило до трех лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал действия обвиняемого, исключив указания на то, что неоказание медицинской помощи больному повлекло его смерть.

За неоказание помощи врачу назначил полтора года «домашней химии» и обязали выплатить 100 базовых величин штрафа — 2450 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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23 ноября в Пинске огласили приговор врачу центральной больницы за неоказание помощи больному, сообщает пресс-служба областного суда. Обвиняемый ранее занимал...
 
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