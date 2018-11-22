В Беларуси в этом году хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте

В регионах и Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Как стало известно FINANCE.TUT.BY, стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Так, в Минске стоимость проезда в наземном в случае повышения тарифов вырастет до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек, в областных центрах на наземном транспорте — до 55 копеек.

Также рассматривается возможность повышения стоимости проезда в пригородном транспорте.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла с 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.

Напомним, в июле этого года сообщалось , что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Однако тогда стоимость проезда не повышали.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек.

Белорусы сейчас возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщили FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. При этом уровень компенсации этих затрат различается по Минску и областным центрам. Напомним, ранее власти спланировали , сколько белорусы будут платить за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили в МАРТ.

При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.