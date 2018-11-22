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В Беларуси в этом году хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте
23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
В регионах и Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Как стало известно FINANCE.TUT.BY, стоимость проезда в случае утверждения предлагаемых новых тарифов вырастет на 5 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются, сейчас проходит их согласование.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
Так, в Минске стоимость проезда в наземном в случае повышения тарифов вырастет до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек, в областных центрах на наземном транспорте — до 55 копеек.
Также рассматривается возможность повышения стоимости проезда в пригородном транспорте.
В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске
Напомним, в июле этого года
В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
Белорусы сейчас
Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили в МАРТ.
При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.
Ранее в Беларуси
Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.
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В регионах и Минске рассматривают возможность увеличить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Как стало известно FINANCE.TUT.BY, стоимость проезда в...
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