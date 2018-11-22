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За прошедшие сутки задержали 2 нетрезвых водителя. Оба работают на одном предприятии

23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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22 ноября около 19.00 часов, в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге Р94, вблизи д.Борисы, внимание сотрудников БДПС ГАИ УВД привлек трактор "Беларус", водитель которого двигался по дороге без включенного проблескового маячка оранжевого цвета, и заметив инспекторов попытался развернуться и уехать в обратном направлении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60884.php

За прошедшие сутки задержали 2 нетрезвых водителя. Оба работают на одном предприятии

Сотрудники ГАИ приняли решение проверить техническое состояние трактора и физическое состояние водителя.

Подъехав к трактору, инспектора высказали его водителю требование об остановке. Мужчина остановился. За рулем оказался 38-летний житель д.Кабялка, работник одного из предприятий района. Его физическое состояние не оставляло сомнений - он пьян, а медицинское освидетельствование лишь подтвердило данный факт.

В выдыхаемом воздухе нарушителя - 2 промилле алкоголя. Отпираться мужчина не стал и подтвердил факт употребления спиртного, пояснив, что выпил около 300 грамм водки прямо в кабине трактора. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь.

Чуть позже, около 2.50 часов на улице Фруктовой сотрудниками ГАИ был задержан водитель автомобиля марки "Мерседес 200Д" - 28-летний житель д.Борисы Брестского района, который управлял автомашиной, находясь в состоянии опьянения.

При этом, молодой человек ранее в марте 2015 года привлекался к административной ответственности за "нетрезвое" вождение и был лишен права управления на 3 года, после чего в апреле 2015 года, повторно, сел за руль "под мухой" (ст.317 прим.1 УК Республики Беларусь), но на путь исправления не встал и снова был задержан в состоянии опьянения. В выдыхаемом воздухе - 1,98 промилле алкоголя.

Нарушитель является работником того же предприятия, что и 38-летний тракторист. В отношении мужчины составлено 5 административных материалов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60884.php

За прошедшие сутки задержали 2 нетрезвых водителя. Оба работают на одном предприятии

Уважаемые водители, помните, алкоголь и руль - вещи несовместимые!

 
 
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22 ноября около 19.00 часов, в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге Р94, вблизи д.Борисы, внимание сотрудников БДПС ГАИ УВД привлек трактор...
 
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