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За прошедшие сутки задержали 2 нетрезвых водителя. Оба работают на одном предприятии
23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
22 ноября около 19.00 часов, в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге Р94, вблизи д.Борисы, внимание сотрудников БДПС
Сотрудники ГАИ приняли решение проверить техническое состояние трактора и физическое состояние водителя.
Подъехав к трактору, инспектора высказали его водителю требование об остановке. Мужчина остановился. За рулем оказался 38-летний житель д.Кабялка, работник одного из предприятий района. Его физическое состояние не оставляло сомнений - он пьян, а медицинское освидетельствование лишь подтвердило данный факт.
В выдыхаемом воздухе нарушителя - 2 промилле алкоголя. Отпираться мужчина не стал и подтвердил факт употребления спиртного, пояснив, что выпил около 300 грамм водки прямо в кабине трактора. В отношении него составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь.
Чуть позже, около 2.50 часов на улице Фруктовой сотрудниками ГАИ был задержан водитель автомобиля марки "Мерседес 200Д" - 28-летний житель д.Борисы Брестского района, который управлял автомашиной, находясь в состоянии опьянения.
При этом, молодой человек ранее в марте 2015 года привлекался к административной ответственности за "нетрезвое" вождение и был лишен права управления на 3 года, после чего в апреле 2015 года, повторно, сел за руль "под мухой" (ст.317 прим.1 УК Республики Беларусь), но на путь исправления не встал и снова был задержан в состоянии опьянения. В выдыхаемом воздухе - 1,98 промилле алкоголя.
Нарушитель является работником того же предприятия, что и 38-летний тракторист. В отношении мужчины составлено 5 административных материалов.
Уважаемые водители, помните, алкоголь и руль - вещи несовместимые!
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22 ноября около 19.00 часов, в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на автодороге Р94, вблизи д.Борисы, внимание сотрудников БДПС ГАИ УВД привлек трактор...
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