Новые герои. Юрист из Пинска ищет велосипеды для особенных детей. Ей можно помочь

Продолжаем знакомить вас с новыми героями, которые после образовательных тренингов «Вместе для каждого» намерены менять наш мир к лучшему. Брестский Зелёный портал побеседовал с Еленой Шимолиной, самой старшей участницей программы для активных горожан.



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Елена Шимолина по профессии юрист, но вот уже несколько лет совмещает свою основную работу с деятельностью в местном благотворительном фонде «Полиэлиос», основанном 5 лет назад.

«Я – прихожанка этой церкви, – рассказывает Елена, – и наш батюшка хорошо знал меня, как юриста. Попросил о помощи раз, другой. А я предложила: «Давайте я буду помогать фонду, давать бесплатные консультации детям с дополнительными потребностями». Им самим тяжело разобраться в правовых казусах, а юридические консультации дорогие.

Мы здоровым детям в нашем обществе даём больше, но они остаются неудовлетворенными, требуют ещё и ещё. У детей с ограниченными возможностями нет наносной шелухи, в них больше духовного начала. В одной деревне слепая девочка написала такие трогательные стихи про маму, что мы все рыдали, даже наш водитель. Душа очищается от таких слёз...»

Полгода назад Елена заняла должность директора фонда. Благотворительный фонд «Полиэлиос» помогает многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями, женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные ситуации.





«Для детей с инвалидностью из малообеспеченных семей велосипед – почти как космический аппарат, – рассказывает Елена. – Они мечтают о нём, рисуют. Вы не представляете, что творится в душе, когда смотришь в их глаза... Приходишь в такую семью, а у них иной раз не то что элементарных вещей, а даже пола в доме нет, живут в XXI веке на земляных полах.

У меня сейчас конкретная цель: найти средства для покупки шести велосипедов и оплаты услуг двух инструкторов. Не каждый готов заниматься с особенными детьми, учить их кататься: это морально нелегко – таких детей жалко, но они не хотят чтобы их жалели, хотят всё делать сами.

Скоро Новый год, надеюсь, удастся собрать денег хотя бы на два велосипеда».

Елена приехала в Брест на тренинги в первую очередь для того, чтобы завязать новые знакомства и больше узнать об экологических организациях области, наладить с ними сотрудничество.Теоретические знания интересовали её в меньшей степени – женщина и сама может многое подсказать, помочь с правовой стороны.





По её словам, на первом же тренинге организаторы «высыпали на участников целую скарбонку креативных подходов». У Елены не было возможности посещать все занятия из-за графика работы, но от участия всё-равно осталась масса впечатлений, появились новые планы.

Фонд «Полиэлиос» собирается заниматься сбором пластиковых крышечек в сотрудничестве с другой участницей тренингов, брестским куратором проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» Юлией Соловчук . Контейнеры для сбора планируют установить во всех учебных заведениях Пинска, учащиеся которых волонтёрят в «Полиэлиосе». Благотворительный фонд существует исключительно на пожертвования, поэтому даже небольшие деньги, которые удастся выручить за крышечки, будут не лишними.

«С возрастом я всё больше задумываюсь о том, – делится Елена Шимолина, – что мы должны оставить своим детям и внукам нормальный воздух, землю, воду. С моей точки зрения, сейчас очень важны молодёжные экологические движения, способные преобразовывать общество.Это та сила, которая может вычищать умы, как Авгиевы конюшни, от серости и невежества.

Я считаю, в любом возрасте, даже в 50 лет и старше, всегда надо тянуться к неравнодушным людям, которые делают наш мир лучше – тогда ты не будешь буксовать по жизни вхолостую, а пойдёшь дальше одним путём с ними, сам станешь лучше...»

Если кто-то готов оказать помощь детям с инвалидностью из малообеспеченных семей, можно писать на страничку «Полиэлиос» Вконтакте или брестскому представителю фонда Оксане Балайса .

А может, у кого-то есть ненужный, но ещё пригодный велосипед?..

Мини-проект «Вместе для каждого» реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется DVV International – Институтом международного сотрудничества Немецкой Ассоциации народных университетов (Федеративная Республика Германия).