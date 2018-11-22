Туристы Беловежской пущи смогут побывать в городище позднего бронзового - раннего железного веков

В национальном парке "Беловежская пуща" до конца текущего года откроют для туристов городище позднего бронзового - раннего железного веков. Воссозданное поселение древнего человека является одним из объектов строящегося археологического музея под открытым небом, сообщил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник нацпарка Руслан Книга.



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Первый в Беларуси археологический музей под открытым небом расположится на 18 га. Он будет включать семь комплексов, которые отразят особенности жизни древнего человека. К строительству первого объекта специалисты приступили в прошлом году. Городище позднего бронзового - раннего железного веков разместилось в пойме реки Лесная Правая вблизи деревни Каменюки. Были возведены оборонительные укрепления - ров, вал, двухрядные стены, смотровая башня. По аналогам археологических стоянок, найденных на территории Беларуси, восстановлены жилища культуры штрихованной керамики и милоградской культуры.

"Сейчас создаются экспозиции. Любой желающий сможет окунуться в быт наших предков, познакомиться с их материальной и культурной жизнью. Будут представлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собирательства, ремесла. Большинство экспонатов являются копиями, но покажем ряд и аутентичных артефактов", - отметил Руслан Книга.

Планируется, что первые туристы смогут посетить городище уже в конце этого года. В музее им представится возможность не только увидеть, как выглядело древнее поселение, но и ощутить себя его жителем. Например, на время стать гончаром, ткачом. В целом гостей ожидает много интерактива.

Строительство музея под открытым небом в Беловежской пуще предусмотрено госпрограммой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. Комплекс познакомит посетителей с материальной и духовной культурой населения западных регионов Беларуси в период от мезолита, неолита, бронзового и железного веков до раннего Средневековья (10,5 тыс. лет до н.э. - V век н.э.), когда на этих землях укоренились славяне.