ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как всем миром спасали 11 щенят и их "многодетную" маму в санатории Солнечный под Брестом

23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Эта трогательная история произошла в начале ноября. Когда подкрались первые заморозки, на территории санатория Солнечный была замечена рыжая собака. Она заметно осторожничала и появлялась на людях крайне редко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60879.php

Как всем миром спасали 11 щенят и их "многодетную" маму в санатории Солнечный под Брестом

Наблюдательные отдыхающие заметили, что она облюбовала одну из беседок на территории Санатория, сделала подкоп и устроила там себе нору-жильё. Но что заставило осторожную собаку искать помощи у людей? Наша незнакомка оказалась… многодетной мамой. Лишённая тёплого жилья, еды и хозяйской ласки, она, движимая материнским инстинктом, пришла к людям за помощью...

Никто не знал, сколько щенков, какие они. Но самое главное: что делать с непрошеным семейством? Здравый рассудок говорил: «Прогнать! Не место собачьему семейству в Санатории!»

А сердце просило: "Но ведь она пришла за помощью!"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60879.php

Как всем миром спасали 11 щенят и их "многодетную" маму в санатории Солнечный под Брестом

И тогда руководством Солнечного было принято решение: собаку отправить на обследование в ветклинику, сделать необходимые прививки, а после этого многодетное семейство перебазировать в тёплый вольер Живого уголка Санатория. Так и сделали.

А когда стали доставать щенков из норы, всех ждал сюрприз! Один, второй, третий... Да сколько ж их?.. 11!!!

Да... такого пополнения Солнечный явно не ожидал!

Но делать нечего: счастливое семейство получило новую прописку в Живом уголке! Сейчас многодетная мама и её дети осваивают новую территорию и знакомятся с лабрадорами Лакки и Санни, козлятами, жеребёнком Апельсинчиком!.. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60879.php

Как всем миром спасали 11 щенят и их "многодетную" маму в санатории Солнечный под Брестом

Животные быстро подружились. Настоящая площадка молодняка! Все такие смешные, непосредственные, доверчивые и очень ласковые!

...Но щенки подрастут, и им захочется обрести свою семью, своего хозяина. 

Присмотритесь повнимательнее к этим милым мордашкам. Может, именно Вам улыбается этот малыш и просит глазами: "Возьми меня к себе! Я буду тебе надёжным другом!"

Если Вы готовы взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу наших новых питомцев, подарить им свою заботу и любовь, звоните нам или приезжайте! Реквизиты Санатория Вы найдёте на нашем сайте (Егор +375 29 2051094, +375 44 7451934). 

История, которая начиналась так грустно, обязательно должна иметь счастливый конец! Мы в это верим! А вы?!

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта трогательная история произошла в начале ноября. Когда подкрались первые заморозки, на территории санатория Солнечный была замечена рыжая собака. Она заметно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько стоят арендные квартиры в Минке и сколько их есть в наличии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика