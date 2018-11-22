Эта трогательная история произошла в начале ноября. Когда подкрались первые заморозки, на территории санатория Солнечный была замечена рыжая собака. Она заметно осторожничала и появлялась на людях крайне редко.



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Наблюдательные отдыхающие заметили, что она облюбовала одну из беседок на территории Санатория, сделала подкоп и устроила там себе нору-жильё. Но что заставило осторожную собаку искать помощи у людей? Наша незнакомка оказалась… многодетной мамой. Лишённая тёплого жилья, еды и хозяйской ласки, она, движимая материнским инстинктом, пришла к людям за помощью...

Никто не знал, сколько щенков, какие они. Но самое главное: что делать с непрошеным семейством? Здравый рассудок говорил: «Прогнать! Не место собачьему семейству в Санатории!»



А сердце просило: "Но ведь она пришла за помощью!"



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60879.php

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И тогда руководством Солнечного было принято решение: собаку отправить на обследование в ветклинику, сделать необходимые прививки, а после этого многодетное семейство перебазировать в тёплый вольер Живого уголка Санатория. Так и сделали.

А когда стали доставать щенков из норы, всех ждал сюрприз! Один, второй, третий... Да сколько ж их?.. 11!!!

Да... такого пополнения Солнечный явно не ожидал!

Но делать нечего: счастливое семейство получило новую прописку в Живом уголке! Сейчас многодетная мама и её дети осваивают новую территорию и знакомятся с лабрадорами Лакки и Санни, козлятами, жеребёнком Апельсинчиком!..



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60879.php

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Животные быстро подружились. Настоящая площадка молодняка! Все такие смешные, непосредственные, доверчивые и очень ласковые!

...Но щенки подрастут, и им захочется обрести свою семью, своего хозяина.

Присмотритесь повнимательнее к этим милым мордашкам. Может, именно Вам улыбается этот малыш и просит глазами: "Возьми меня к себе! Я буду тебе надёжным другом!"

Если Вы готовы взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу наших новых питомцев, подарить им свою заботу и любовь, звоните нам или приезжайте! Реквизиты Санатория Вы найдёте на нашем сайте (Егор +375 29 2051094, +375 44 7451934).

История, которая начиналась так грустно, обязательно должна иметь счастливый конец! Мы в это верим! А вы?!