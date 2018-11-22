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«Летучие грузины»... Проект «LEGACY» (наследие) представил в Бресте свою программу

23.11.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Всем известны богатое культурное наследие грузинского народа. В каждом районе Грузии уникальные обряды, со своими многовековыми традициями, среди которых, самым ярким проявлением является танец. Грузинские народные танцы горячи и разнообразны и никого не оставляют равнодушными.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60878.php

«Летучие грузины»... Проект «LEGACY» (наследие) представил в Бресте свою программу

Знаменитые грузинские танцы «Картули», «Хоруми», «Парца», «Ачарули», «Мтиулури», Ханджрули", «Казбегури», «Кинтоури», «Хевсурули», «Карачохели», «Самаия», «Джута», «Давлури», «Сванури», «Хонга», «Нарнари», «Симди», «Шеджиби», «Зекари» являются основой творчества каждого хореографического коллектива. Без них же невозможно представить ни одну свадьбу, ни одно застолье. Элементы сложных движений, стиль исполнения передаются из поколения в поколение, поэтому невозможно себе представить не танцующего грузина. Радует, что грузинская молодежь чтит традиции предков, сохраняя колорит традиционных обрядов, но «выходить в свет» любит уже с современным танцем и музыкальной интерпретацией.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60878.php

«Летучие грузины»... Проект «LEGACY» (наследие) представил в Бресте свою программу

И пусть знаменитые Государственный Народный балет песни и танца «Сухошвили», Народный фольклорный коллектив «Рустави», являются эталоном профессионализма грузинского танцевального творчества, иные, менее известные коллективы, также выделяются и блещут талантами, создавая свои собственные коллективы.

В 2002 году в создании проекта «LEGACY» - Наследие, приняли участие многие известные в Грузии люди – режиссеры, композиторы, дизайнеры, певцы, решившие познакомить европейскую, мировую публику с грузинской культурой в театральной форме. Идея создания коллектива пришла в голову двум сестрам Маке и Эке Вачеишвили. За основу девушки взяли старинные фольклорные грузинские танцы и соединили их с классическим балетом. Получилось очень красивое шоу, где танцы стали более зрелищными.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60878.php

«Летучие грузины»... Проект «LEGACY» (наследие) представил в Бресте свою программу

Мача и Эка Вачеишвили включили в хореографию Legacy элементы европейского танца, джазового, классического. В итоге возник зрелищный театр, где на основе традиционных грузинских танцев были созданы новые произведения современной национальной хореографии.

Танцевальная группа, выработавшая свой стиль исполнения грузинских народных танцев, быстро добились успеха, гастролируя сначала в Израиле, а позже и в других странах. В своей стране театр Legacy получил несколько премий, в том числе в 2006 году, престижного «Золотого Орла».

 
 
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Всем известны богатое культурное наследие грузинского народа. В каждом районе Грузии уникальные обряды, со своими многовековыми традициями, среди которых, самым...
 
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