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Пизанская башня изменила угол наклона

23.11.2018 16:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Пизанская башня изменила угол наклона
Фото из открытых источников

Угол наклона "падающей" Пизанской башни стал меньше, сообщает ВВС.

Пизанская башня изменила угол наклона Исследователи объяснили, почему не падает Пизанская башня

По оценкам экспертов, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на 4 сантиметра. Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, начали замечать изменения.

В 1990 году башню впервые за 800 лет закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. В то время наклон составлял 4,5 м от вертикального положения. Международная комиссия работала над стабилизацией башни с 1993 по 2001 год. В итоге угол наклона поправили на 45 см, потратив на это больше $250 млн. Пизанская башня стала "падающей" уже через пять лет после начала строительства в 1173 году.

Слой песка и глины, на котором построена башня, мягче с южной стороны. Строители не успели достроить третий этаж, а размягчение почвы под башней уже привело к уклону.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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По оценкам экспертов, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на 4 сантиметра. Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, начали замечать...
 
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