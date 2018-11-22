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Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской области

23.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Брестской областной инспекцией Госстандарта в ходе проведенных в октябре 2018 года надзорных мероприятий в торговых объектах Брестской области, реализующих стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, выявлена продукция, не соответствующая требованиям безопасности. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Геннадий Кашалов.

Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской областиВ результате испытаний установлено, что стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «FrozOK» — 30, (WINTER COLD — 30), объемом 5 л, изготовителя ООО «Авто-Химическая компания» (Российская Федерация), не соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.

Изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, так как в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 8,66 об.%, что в 173 раза больше допустимой нормы (не более 0,05 объемных процента) в Республике Беларусь.

Геннадий Кашалов добавил, что случаи опасной продукции выявлены и в других областях страны. Так, при проведении надзорных мероприятий другими областными инспекциями Госстандарта также выявлена опасная продукция:

  • жидкость стеклоомывающая «ICE DRIVE — 30», изготовитель ООО «ИВЕНТА» (Российская Федерация);
  • жидкость стеклоомывающая «Arctic GLeid — 30», изготовитель ООО «МАСТЕР-АКВА» (Российская Федерация);
  • жидкость стеклоомывающая «Сеап Way — 30», изготовитель ООО «ИВИОН» (Российская Федерация);
  • жидкость стеклоомывающая «RedLine — 30», изготовитель ООО «ИнтерТорг» (Российская Федерация).

Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской области Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской области Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской области Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской областиТемпература кристаллизации этих жидкостей оказалась от 2 до 5 раз ниже заявленных минус 30°С.

Геннадий Кашалов подчеркнул, что стеклоомывающие жидкости названных марок запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь. А если вы успели приобрести данную продукцию, рекомендовал возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

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