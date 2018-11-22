Содержащая метанол «незамерзайка» изъята из продажи в Брестской области

Брестской областной инспекцией Госстандарта в ходе проведенных в октябре 2018 года надзорных мероприятий в торговых объектах Брестской области, реализующих стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, выявлена продукция, не соответствующая требованиям безопасности. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Геннадий Кашалов.

В результате испытаний установлено, что стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «FrozOK» — 30, (WINTER COLD — 30), объемом 5 л, изготовителя ООО «Авто-Химическая компания» (Российская Федерация), не соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.

Изготовитель умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, так как в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 8,66 об.%, что в 173 раза больше допустимой нормы (не более 0,05 объемных процента) в Республике Беларусь.

Геннадий Кашалов добавил, что случаи опасной продукции выявлены и в других областях страны. Так, при проведении надзорных мероприятий другими областными инспекциями Госстандарта также выявлена опасная продукция:

жидкость стеклоомывающая «ICE DRIVE — 30», изготовитель ООО «ИВЕНТА» (Российская Федерация);

изготовитель ООО «ИВЕНТА» (Российская Федерация); жидкость стеклоомывающая «Arctic GLeid — 30», изготовитель ООО «МАСТЕР-АКВА» (Российская Федерация);

изготовитель ООО «МАСТЕР-АКВА» (Российская Федерация); жидкость стеклоомывающая «Сеап Way — 30», изготовитель ООО «ИВИОН» (Российская Федерация);

изготовитель ООО «ИВИОН» (Российская Федерация); жидкость стеклоомывающая «RedLine — 30», изготовитель ООО «ИнтерТорг» (Российская Федерация).

Температура кристаллизации этих жидкостей оказалась от 2 до 5 раз ниже заявленных минус 30°С.

Геннадий Кашалов подчеркнул, что стеклоомывающие жидкости названных марок запрещены к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь. А если вы успели приобрести данную продукцию, рекомендовал возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!