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Гомельчанина подозревают в заражении ВИЧ пяти женщин
В Брестской области за умышленное заражение ВИЧ с начала года возбуждено шесть уголовных дел, сообщил сегодня старший инспектор управления профилактики УВД облисполкома Михаил Тихонович.
Пять уголовных дел по ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК возбуждены в отношении одного человека - жителя Гомельской области 1972 года рождения.
Ранее неоднократно судимый, мужчина был уведомлен, что он является носителем ВИЧ-инфекции, и предупрежден об уголовной ответственности за половые контакты без контрацептива. Тем не менее в мае он вступил в половую связь с пятью женщинами на территории Брестской области.
Одна из них уже заявила о своем инфицировании и проходит лечение в консультационно-диспансерном кабинете при областной больнице.
Еще одно уголовное дело за заражение вирусом иммунодефицита человека возбуждено в отношении жительницы Брестской области.
ВИЧ-инфицированная молодая женщина с 2011 по 2017 год имела постоянные половые контакты с молодым человеком. При этом она не сообщила партнеру о своем заболевании. В результате он также оказался заражен ВИЧ.
В настоящее время уголовные дела находятся в стадии расследования.
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В Брестской области за умышленное заражение ВИЧ с начала года возбуждено шесть уголовных дел, сообщил сегодня старший инспектор управления профилактики УВД...
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