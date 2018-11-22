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WTA назвала Саснович главной сенсацией года

23.11.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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WTA на своем официальном сайте назвала победу белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в 1/64 «Уимблдона» главной сенсацией года.

Напомним, матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу Саснович. Правда, белорусская теннисистка на том турнире выбыла на стадии 1/8 финала.

 
 
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WTA на своем официальном сайте назвала победу белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в 1/64 «Уимблдона» главной сенсацией года.
 
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