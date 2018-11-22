Международный студенческий олимпийский форум прошел в НОК Беларуси

22 ноября в здании штаб-квартиры НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум, где доклады зачитали более 40 представителей из Беларуси, России, Украины, Литвы, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии и Китая. Несколько сотен студентов белорусских вузов выступили слушателями, сообщает пресс-служба НОК.



Фото: Денис Костюченко

Форум открылся в Зале олимпийской славы, а с приветственным словом к участникам обратился вице-президент НОК Беларуси, ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин. Сергей Борисович уверен: «Такая массовость говорит, что наш форум очень популярен. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами были абсолютно открыты, чтобы вы без стеснения задавали любые вопросы, касающиеся олимпийского образования».



Сергей Репкин. Фото: Денис Костюченко

Заведующий кафедрой спортивной инженерии Белорусского национального технического университета Валерий Васюк подчеркнул практическую составляющую подобных конференций: «Карьеры молодых ученых начинаются с таких мероприятий. Количество участников, разнообразие тем говорят, что ребята ищут себя, они готовы к творчеству и знают, что у них есть возможность повышать квалификацию. Через подобные мероприятия мы ищем молодых людей, способных через несколько лет влиться в тренировочный процесс национальных спортивных команд и привнести новые знания и опыт. Невозможно сегодня готовить спортсменов высокого класса без научного сопровождения».



Фото: Денис Костюченко

Поддержать студентов пришли белорусские олимпийские чемпионы Сергей Макаренко (гребля на каноэ) и Татьяна Ледовская (легкая атлетика).



Фото: Денис Костюченко

Во время форума параллельно работали две дискуссионные площадки. На первой, проходившей в Зале олимпийской славы, заслушали 24 доклада, раскрывающих, преимущественно, технические аспекты спорта высоких достижений. Вот некоторые темы: «Технико-тактическая подготовка волейболисток высокого класса с учетом специфики их соревновательной деятельности», «Система многолетней подготовки резерва в спортивной гимнастике», «Психофизиологический отбор на начальном этапе спортивной подготовки в плавании». Кроме того, были представлены доклады, отвечающие актуальным веяниям: «Использование blockchain-технологий в построении «единой олимпийской платформы», «Интернет-маркетинг в мотивационной работе с родителями перспективных детей-спортсменов».

Интересно, что среди докладчиков выступил бывший член национальной сборной Беларуси по биатлону, а сейчас студент БНТУ Александр Дорожко. Он представил тему «Интеллектуальные сенсорные системы в оценке скоростно-силовой подготовленности лыжников-гонщиков».



Фото: Денис Костюченко

На параллельной платформе, проходившей в конференц-зале, обсуждали вопросы влияния спортивной составляющей и идей олимпизма на различные сферы жизни. Докладчики представили широкий спектр тем (всего — 17) от «Установок олимпизма в мультикультурном образовании» до «Социальных медиа как средства развития идей олимпизма в условиях глобализации». С узкоспециализированой темой выступил представитель Национального университета физического воспитания и спорта Украины Сергей Бекар, продемонстрировав «Современные протезные системы: их преимущества и недостатки для адаптивного спорта». Также студенты говорили о взаимосвязи между здоровьем и счастьем у студентов БГУФК, роли спорта в реализации ценностей устойчивого развития, достижении гендерного равенства в международном олимпийском движении.



Фото: Денис Костюченко





В конце мероприятия докладчики получили дипломы участников.

Международный студенческий олимпийский форум прошел при организации НОК Беларуси, Белорусского государственного университета физической культуры и Белорусской олимпийской академии.