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Когда лучше «переобувать» свой автомобиль к зиме

23.11.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Когда лучше «переобувать» свой автомобиль к зиме

С 26 ноября года по 6 декабря Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!» по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.

          В рамках акции пройдут рейды, в ходе которых инспекторы проверят, как водители подготовили своих «железных коней» к эксплуатации зимой. Также стражи порядка выступят с профилактическими беседами в трудовых коллективах и учреждениях образования.

          Согласно пункту 207-1 Правил дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Они устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

          Однако специалисты и Госавтоинспекция настоятельно рекомендуют не ждать первого дня зимы, а менять «обувку», когда температура перестает подниматься выше 7 градусов тепла, а также наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега. Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М&S», «М S» или «AllSeasons» и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

          За несвоевременную оборудование транспортных средств зимними шинами водителя могут привлечь к административной ответственности по ст. 18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

          Неисправным будет считаться транспортное средство, если остаточная высота рисунка протектора установленных на колесах зимних шин составляет менее 4 мм.  Такому автомобилю запрещено участвовать в дорожном движении. Ответственность в данном случае наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь, согласно которой управление транспортным средством, имеющим неисправности, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 базовой величины. В случае совершения нарушений повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, штраф увеличиться до 2-5 базовых величин.

          Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным.

          Важно не только заменить летние шины зимними, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. В период, когда большую часть времени темно, туман, идет дождь или снег, очень важно иметь хорошее освещение. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель, также рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов.

            В сложных погодных условиях главное —  это повышенное внимание и предельная осторожность на дороге. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров. В зимний период значительно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, что обусловлено сложными погодными условиями и малой продолжительностью светового дня. Поэтому не стоит забывать, что самый действенный способ для пешеходов обезопасить себя на дороге в темное время суток – это обозначить себя световозвращающими элементами.

Виктор Прокопович, начальник отдела внутренних дел Сенненского райисполкома .                                               

 

 

 
 
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С 26 ноября года по 6 декабря Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!» по предупреждению...
 
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