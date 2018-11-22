Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года

Первая половина этой недели принесет сильное стремление к самовыражению, благодаря чему вы сможете раскрыть в себе новые таланты и способности. Усилится также тяга к независимости, желание выделиться среди окружающих. Это время будет достаточно активным. Проявите инициативу в личных отношениях, добавьте динамики и попробуйте взглянуть на свой союз более объективно. Это поможет улучшить вашу связь, сделать ее крепче. Вторая половина недели пройдет более спокойно. Акцент сместится на межличностные отношения. В это время не исключены новые знакомства, которые могут привести к ярким и динамичным романтическим отношениям.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Овен

Первая половина недели пройдет успешно у Овнов, загруженных работой. Вы сможете справиться с большим объемом дел благодаря высокому уровню работоспособности. Также это хорошее время для наведения порядка в делах, установления оптимального режима дня. Жизнь по режиму, когда вы четко знаете время обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует. Так вы сможете легче справиться с делами. Это удачное время для борьбы с вредными привычками. Вторая половина недели неблагоприятна для интеллектуальных видов деятельности. Студентам непросто будет освоить новый учебный материал: многое вам будет казаться излишне сложным и запутанным. Сейчас не лучшее время для путешествий, особенно на морских видах транспорта.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Телец

Первая половина недели пройдет в гармоничной атмосфере у Тельцов, сосредоточенных на личной жизни. Улучшатся ваши отношения с партнером по браку. Сложные вопросы сейчас стоит проговаривать, находить компромиссы, укреплять взаимопонимание. Дети в этот период станут связующим звеном в семейном союзе. Если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, возьмите с собой любимого человека. Вторая половина недели может быть связана с какими-то неожиданными происшествиями. Берегите свое здоровье и аккуратнее обращайтесь с электроприборами и предметами бытовой химии, иначе возможны мелкие травмы.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Близнецы

Близнецам в первой половине недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах благоустройства жилья и решении хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка какие-то дела по дому вы постоянно откладывали на потом из-за нехватки времени и отсутствия интереса: например, уборку, сортировку вещей в шкафах, починку бытовой техники. Сейчас наступил наиболее подходящий период для их решения. Не забудьте также о лечебно-профилактических мероприятиях по укреплению здоровья: посещайте фитнес-клуб или тренажерный зал, плавайте в бассейне или совершайте пробежки. Так вы будете постоянно находиться в тонусе. Вторая половина недели может быть связана с усилением непонимания с партнером по браку и бизнесу. Прежде чем о чем-то договариваться, хорошо обсудите все и убедитесь, что правильно поняли друг друга.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Рак

В первой половине недели Раков ждет много интересного общения, поездок, встреч, телефонных разговоров. Разговоры с окружающими людьми будут весьма конструктивными. Не исключена развлекательная поездка за город: например, на пикник или на дачу к знакомым. Это хорошее время для романтических знакомств . Они могут состояться во время поездки или на концерте, в клубе или театре. Родителям доставит огромное удовольствие общение с детьми. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия. Будьте осмотрительнее при приеме лекарственных препаратов: есть риск перепутать лекарства. Определенные сложности могут возникнуть при уходе за домашними животными.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Лев

Львам в первой половине недели рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. В это время у вас будет шанс повысить свой уровень доходов. Не исключено, что кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Это удачное время для покупки одежды и товаров для дома. Отношения с близкими родственниками будут весьма доброжелательными. Сейчас можно планировать совместные домашние дела, проводить ремонт или уборку в квартире или на дачном участке. Во второй половине недели возможны разногласия в романтических отношениях. Старайтесь не проявлять ревность по отношению к любимому человеку. Нереалистичные ожидания также могут стать поводом для размолвки.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Дева

Девы в первой половине недели смогут найти взаимопонимание практически с любым человеком. Это хорошее время для знакомств, организации встреч, поездок, а также для телефонных разговоров. Причем не имеет значения, какого характера будет встреча, личного или делового. Вы сможете расположить к себе собеседника и добиться нужного исхода разговора. Также это хорошее время для учебы. Благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете быстро усвоить новый учебный материал. Во второй половине недели отношения в семье и браке могут ухудшиться. Одной из вероятных причин этому станет недоверие. Возможно, вы станете подозревать пассию в обмане, ревновать любимого человека к друзьям и знакомым.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Весы

Весам в первой половине недели рекомендуется посвятить все свое время работе. Не позволяйте окружающим отвлекать себя на посторонние вопросы. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Также это подходящее время для духовных практик. При определенных усилиях вам удастся добиться гармоничного сочетания физических нагрузок, работы и отдыха. Неделя подходит для проведения расследования, написания серьезных научных работ на основе собранных фактов. Во второй половине недели стоит ограничить свое общение с окружающими. Возможно, вы столкнетесь со случаями непонимания, сплетнями и интригами, которые выведут вас из состояния психологического равновесия.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели может усилиться потребность в дружеском общении и поддержке со стороны единомышленников. Возможно, для осуществления грандиозного плана вам потребуется привлечь своих друзей и родственников. Это подходящее время для сотрудничества, участия в коллективных проектах. В эти дни возрастет потребность в новых впечатлениях. Именно поэтому неделя подходит для проведения дружеской вечеринки, общения с единомышленниками на форуме или в ином интернет-сообществе. Вторая половина недели не располагает к финансовым расходам. Воздержитесь от крупных покупок, будьте осмотрительнее при обращении с деньгами: не исключены случаи воровства, мошенничества.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Стрелец

В первой половине недели Стрельцы могут рассчитывать на протекцию тайного покровителя в реализации своих планов. Особенно это касается вопросов профессиональной деятельности. Вам может поступить информация из конфиденциальных источников, которая позволит составить верное представление о сложившейся ситуации. Кроме того, это удачное время для духовных практик: чтения мантр, медитации, цигуна. Во второй половине недели стоит воздержаться от инициатив. В этот период возрастает вероятность заблуждений, ошибочных поступков, причем сильнее всего это может отразиться на отношениях с родственниками и любимым человеком.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Козерог

У многих Козерогов в первой половине недели усилится потребность в новых знаниях. Это удачное время для студентов. Вам не составит труда усвоить сложный учебный материал, установить гармоничные контакты с преподавателями и однокурсниками, сдать экзамены и зачеты. Также неделя благоприятна для завсегдатаев клубов, активных пользователей социальных сетей. Вторая половина недели может внести напряженность в ваши отношения с окружающими. Старайтесь не доверять никому свои секреты и не откровенничать о личной жизни. Сказанное в эти дни может быть использовано против вас.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Водолей

Водолеям в первой половине недели рекомендуется активнее добиваться поставленных целей и не бояться перемен. Если что-то не получается выполнить в привычном ключе, просто измените свой подход. Тогда ваши дела пойдут в гору. На работе не исключены кадровые перестановки, в результате которых вы сможете значительно продвинуться вперед по карьерной лестнице. В этот период необходимо быстро реагировать на любые изменения обстоятельств. Во второй половине недели возможно разочарование: скорее всего, далеко не все намеченные планы удастся реализовать. В это время не следует слушать советов со стороны и начинать финансовые отношения с друзьями.

Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря 2018 года Рыбы

Первая половина недели у Рыб складывается благоприятно для выстраивания партнерских отношений. С партнером по браку и бизнесу можно обсуждать любые острые вопросы. Так вы сможете прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Это благоприятное время для повторного празднования свадьбы. Подобное мероприятие будет способствовать закреплению отношений в созданном союзе. Также это хорошее время для путешествия вместе с партнером по браку. Вторая половина недели может внести хаос и непонимание в отношения с руководством. Старайтесь в этот период соблюдать поставленные дедлайны и аккуратно выполнять все задачи. Это не лучшее время для обсуждения важных вопросов.