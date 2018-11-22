1 декабря 2018 года в Ивьевском ГСПЛ (г. Ивье, ул. Молодежная, 4)
проводится турнир по шахматам на приз газеты "Іўеўскі край", посвященный памяти Э.С. Петраша.
Начало соревнований в 10.00.
Приглашаются все желающие.
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Шахматный турнир памяти Э. Петраша
23.11.2018 — Разное | Ивьевский край
1 декабря 2018 года в Ивьевском ГСПЛ (г. Ивье, ул. Молодежная, 4)
проводится турнир по шахматам на приз газеты "Іўеўскі край", посвященный памяти Э.С. Петраша.
Начало соревнований в 10.00.
Приглашаются все желающие.
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1 декабря 2018 года в Ивьевском ГСПЛ (г. Ивье, ул. Молодежная, 4) проводится турнир по шахматам на приз газеты "Іўеўскі край", посвященный памяти Э.С. Петраша. Начало...
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