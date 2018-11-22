Александр Карлюкевич. Как будут выявлять троллей в интернете и нужно ли бороться с фейками?

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич пояснил, что новшества в законе о СМИ направлены на защиту, во-первых, детей от негативного влияния мировой паутины, а, во-вторых, владельцев интернет-ресурсов от ответственности за действия анонимных комментаторов.

К сетевым изданиям будут относиться интернет–ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Они получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ.

Нет ограничений и на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Правда, в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут.

«Все будут работать в одинаковых условиях»,- подчеркнул министр, отметив, что те работники, которые будут выкладывать информацию на интернет-ресурсах, зарегистрированных как СМИ, будут считаться журналистами.

"Этот человек должен будет вступить в определенные отношения с тем интернет-ресурсом, куда он отправляет свои новости, — в законные отношения. То есть, его будут знать там по имени, по фамилии и по паспорту", — отметил Карлюкевич.

Министр информации подчеркнул, что «не стоит верить глупым страшилкам», будто в профиле пользователя окажутся его паспортные данные с указанием адреса и группы крови. Скорее всего, там останется привычный сетевой псевдоним. Однако владельцу ресурса будет известен данный комментатор, и не составит никакого труда его распознать, если он начнет размещать сомнительные материалы или оскорблять других людей.

Обычные СМИ действуют в рамках четко очерченного правового поля. А оно подразумевает не только право на освещение тех или иных событий, но и определенную социальную ответственность.

Многие такую новость восприняли положительно, о грядущем законе говорят как о необходимости, выражая уверенность в том, что он наведет порядок в сфере массовой информации, тем более, что такая проблема давно назрела. Во многих цивилизованных европейских странах (Германия, Франция) пересмотрено законодательство в отношении средств массовой информации с целью борьбы с «фейковыми новостями». Каждая страна, исходя из своих особенностей развития, выбирает и реализует наиболее оптимальный вариант контроля за интернетом.

Другие же, работающие преимущественно на сетевую аудиторию, заручившись поддержкой комментаторов на форумах, отнеслись к нововведениям негативно, назвав это «наступлением на свободу слова» и «закручиванием гаек».

Подтверждая свою правоту, они говорят о проблемах с аккредитацией при государственных органах, о трудностях получения информации в сравнении с привычной прессой, опасаются, что идентификация может привести к массовому разглашению личных данных пользователей...

Заместитель директора по воспитательной работе Юратишковского яслей-сада-средней школы Марина Войтеховна Алехнович:

- Не секрет, что дети много времени проводят в интернете. Если мы будем защищены таким законом, то получим комфортную интернет-среду: пребывание там наших детей будет безопасным, а получаемая ими информация – достоверной. Ведь детям зачастую сложно отфильтровать точную информацию, отделить зерна от плевел.

Я за открытость, за определенный контроль.

Директор ОДО «Телекомпания «Ивье», телепрограмма «Ивье-ТВ» Владимир Иванович Комса:

- Я за порядок в сети, за оптимальный вариант контроля. Люди должны думать о том, как отзовется их слово, способное, как известно, влиять даже на судьбу человека. Склоняюсь к мнению, что нельзя допускать размещения в сети материалов, содержащих нецензурные слова и выражения, информацию, которая может причинить вред личным или общественным интересам; не распространять сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.

Коллективное мнение журналистов:

- корреспонденты интернет–ресурсов иногда действуют без оглядки на законные требования, которым обязаны подчиняться сотрудники официальной прессы. Порой они вольно интерпретируют информацию, полученную из анонимных источников, не боятся допускать ошибки, немыслимые в печатной прессе. Также на сайте, в отличие от газеты, легко исправить любую неточность. В конце концов, есть понятие «журналистская этика». Мы за открытость, искренность и гласность!