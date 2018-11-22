«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии

Лучшим студентом БГСХА по итогам прошедшего учебного года стала студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник. Вчера на сцене Дворца культуры ей торжественно вручили именной кубок.

Сразу после вручения награды мы спросили Дарью, тяжело ли было завоевать такой титул и что для этого нужно сделать.

«Самое главное — полюбить то, чем ты занимаешься. Прислушаться к себе и понять, в какую сторону хочешь двигаться. Это важно не только для моей группы и академии, но, в первую очередь, для меня самой».





В прошлом году Дарья заняла третье место в конкурсе — желание стать первой было стимулом улучшать результаты своей работы. «Я очень рада победе. Это замечательный итог и своего рода красивая точка в завершении моей учебы. Я очень долго к этому шла».





Лучший студент и лучший профсоюзный лидер призналась, что совмещать учебу, научную работу и общественную деятельность непросто, однако такой навык обязательно пригодится в будущем. «Нужно уметь фокусироваться на тех делах, которые действительно необходимы. Только тогда будет результат. Если идти в неинтересном направлении, просто потеряешь время», — поделилась она секретом своего тайм-менеджмента и добавила, что график у нее действительно бывает довольно напряженный.

По мнению Дарьи, в академии «более чем достаточно условий для успешной самореализации в любых направлениях». В планах девушки продолжить обучение в магистратуре на своем родном факультете.

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА