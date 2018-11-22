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«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии

23.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Лучшим студентом БГСХА  по итогам прошедшего учебного года стала студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник. Вчера на сцене Дворца культуры ей торжественно вручили именной кубок.

Сразу после вручения награды мы спросили Дарью, тяжело ли было завоевать такой титул  и что для этого нужно сделать.

«Самое главное — полюбить то, чем ты занимаешься. Прислушаться к себе и понять, в какую сторону хочешь двигаться. Это важно не только для моей группы и академии, но, в первую очередь, для меня самой».

 

«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии

 

В прошлом году Дарья заняла третье место в конкурсе — желание стать первой было стимулом улучшать результаты своей работы. «Я очень рада победе. Это замечательный итог и своего рода красивая точка в завершении моей учебы.  Я очень долго к этому шла».

 

«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии

 

Лучший студент и лучший профсоюзный лидер призналась, что совмещать учебу, научную работу и общественную деятельность непросто, однако такой навык обязательно пригодится в будущем. «Нужно уметь фокусироваться на тех делах, которые действительно необходимы. Только тогда будет результат. Если идти в неинтересном направлении, просто потеряешь время», — поделилась она секретом своего тайм-менеджмента  и добавила, что график у нее действительно бывает довольно напряженный.

По мнению Дарьи, в академии «более чем достаточно условий для успешной самореализации в любых направлениях». В планах девушки продолжить обучение в магистратуре на своем родном факультете.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
 
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Лучшим студентом БГСХА  по итогам прошедшего учебного года стала студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник. Вчера на сцене Дворца культуры ей...
 
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