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«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии
23.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Лучшим студентом БГСХА по итогам прошедшего учебного года стала студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник. Вчера на сцене Дворца культуры ей торжественно вручили именной кубок.
Сразу после вручения награды мы спросили Дарью, тяжело ли было завоевать такой титул и что для этого нужно сделать.
«Самое главное — полюбить то, чем ты занимаешься. Прислушаться к себе и понять, в какую сторону хочешь двигаться. Это важно не только для моей группы и академии, но, в первую очередь, для меня самой».
В прошлом году Дарья заняла третье место в конкурсе — желание стать первой было стимулом улучшать результаты своей работы. «Я очень рада победе. Это замечательный итог и своего рода красивая точка в завершении моей учебы. Я очень долго к этому шла».
Лучший студент и лучший профсоюзный лидер призналась, что совмещать учебу, научную работу и общественную деятельность непросто, однако такой навык обязательно пригодится в будущем. «Нужно уметь фокусироваться на тех делах, которые действительно необходимы. Только тогда будет результат. Если идти в неинтересном направлении, просто потеряешь время», — поделилась она секретом своего тайм-менеджмента и добавила, что график у нее действительно бывает довольно напряженный.
По мнению Дарьи, в академии «более чем достаточно условий для успешной самореализации в любых направлениях». В планах девушки продолжить обучение в магистратуре на своем родном факультете.
Сергей ВЛАДИМИРОВ
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
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«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии
Лучшим студентом БГСХА по итогам прошедшего учебного года стала студентка 4 курса факультета бизнеса и права Дарья Овсяник. Вчера на сцене Дворца культуры ей...
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