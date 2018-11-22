IFAB предложил изменить правила игры в футбол

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) выступил с инициативой внести ряд поправок в правила футбола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

23 ноября в Глазго (Шотландия) состоялось ежегодное заседание IFAB, где были предложены возможные поправки к правилам игры.

В частности, организация предлагает уточнить формулировку ситуации, когда мяч попадает в руку игроку. Речь идет о случаях непреднамеренной игры руками, которые приносят пользу команде.

Также IFAB считает нужным ввести новое правило, по которому замененный игрок должен покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии. Сейчас замена проводится на боковой линии у центра поля рядом со скамейками запасных команд. Члены Совета считают, что изменение позволит избежать ситуаций, когда игроку приходится пройти полполя, прежде чем покинуть его, на что уходит лишнее время.

Кроме того, организация рекомендует ввести возможность показывать красные и желтые карточки за неспортивное поведение должностным лицам команд и разрешить разыгрывать удары от ворот в штрафной площади.

Помимо этого, IFAB предложила обязать голкипера оставлять только одну ногу на линии ворот при пробитии пенальти, позволяя ему начинать движение до удара. Сейчас вратарь обязан двумя ногами оставаться на линии при ударе с 11-метровой отметки.

2 марта в Шотландии IFAB проведет общее собрание и решит, какие из предложений войдут в правила футбола с 1 июня 2019 года.