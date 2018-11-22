ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

IFAB предложил изменить правила игры в футбол

23.11.2018 17:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
IFAB предложил изменить правила игры в футбол
Фото из открытых источников

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) выступил с инициативой внести ряд поправок в правила футбола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

IFAB предложил изменить правила игры в футбол Француз Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом в мире

23 ноября в Глазго (Шотландия) состоялось ежегодное заседание IFAB, где были предложены возможные поправки к правилам игры.

В частности, организация предлагает уточнить формулировку ситуации, когда мяч попадает в руку игроку. Речь идет о случаях непреднамеренной игры руками, которые приносят пользу команде.

Также IFAB считает нужным ввести новое правило, по которому замененный игрок должен покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии. Сейчас замена проводится на боковой линии у центра поля рядом со скамейками запасных команд. Члены Совета считают, что изменение позволит избежать ситуаций, когда игроку приходится пройти полполя, прежде чем покинуть его, на что уходит лишнее время.

Кроме того, организация рекомендует ввести возможность показывать красные и желтые карточки за неспортивное поведение должностным лицам команд и разрешить разыгрывать удары от ворот в штрафной площади.

Помимо этого, IFAB предложила обязать голкипера оставлять только одну ногу на линии ворот при пробитии пенальти, позволяя ему начинать движение до удара. Сейчас вратарь обязан двумя ногами оставаться на линии при ударе с 11-метровой отметки.

2 марта в Шотландии IFAB проведет общее собрание и решит, какие из предложений войдут в правила футбола с 1 июня 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный совет футбольных ассоциаций обнародовал список возможных изменений.
 
Новости дня
Новости разные
 
НА ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика