В Беларуси задержан вор в законе Рашад Мамед оглы Исмаилов, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск за незаконный оборот оружия и наркотиков 20 ноября задержали Рашада Мамеда оглы Исмаилова. В криминальной среде он имеет статус вора в законе и прозвище "Рашад Гянджинский"", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.

"Мужчина 1978 года рождения и еще четверо участников его преступной группы находились в одном из гостиничных комплексов Минского района. В арендуемом домике и их личном автотранспорте стражи порядка обнаружили пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов. Кроме оружия и боеприпасов у фигурантов также найден гашиш", - рассказали в министерстве.

"В отношении задержанных Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело", - сообщили в МВД.

По информации ГУБОПиК, Рашад Мамед оглы Исмаилов является так называемым смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Он входит в ближайшее окружение влиятельных "воров в законе" Надира Салифова ("Лоту Гули") и Вагифа Сулейманова ("Вагиф Бакинский").

Рашад Мамед оглы Исмаилов и задержанные участники его преступной группы неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности на территории России и Украины. Они являлись фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений в отношении бизнесменов – выходцев из Азербайджана, владеющих торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины.