ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вор в законе "Рашад Гянджинский" задержан в Беларуси за торговлю оружием и наркотиками

23.11.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси задержан вор в законе Рашад Мамед оглы Исмаилов, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси при силовой поддержке бойцов СОБР внутренних войск за незаконный оборот оружия и наркотиков 20 ноября задержали Рашада Мамеда оглы Исмаилова. В криминальной среде он имеет статус вора в законе и прозвище "Рашад Гянджинский"", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.

"Мужчина 1978 года рождения и еще четверо участников его преступной группы находились в одном из гостиничных комплексов Минского района. В арендуемом домике и их личном автотранспорте стражи порядка обнаружили пистолет Макарова, пистолет ТТ, 14 боевых патронов. Кроме оружия и боеприпасов у фигурантов также найден гашиш", - рассказали в министерстве.

"В отношении задержанных Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело", - сообщили в МВД.

По информации ГУБОПиК, Рашад Мамед оглы Исмаилов является так называемым смотрящим за азербайджанской диаспорой Украины. Он входит в ближайшее окружение влиятельных "воров в законе" Надира Салифова ("Лоту Гули") и Вагифа Сулейманова ("Вагиф Бакинский").

Рашад Мамед оглы Исмаилов и задержанные участники его преступной группы неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности на территории России и Украины. Они являлись фигурантами уголовных дел, возбужденных по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений в отношении бизнесменов – выходцев из Азербайджана, владеющих торговыми центрами и оптовыми рынками в различных регионах России и Украины.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси задержан вор в законе Рашад Мамед оглы Исмаилов, сообщили в министерстве внутренних дел страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Черная пятница»: чтобы не было мучительно больно…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика