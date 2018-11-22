Налоговые доходы бюджета Могилевской области в январе-октябре выросли на 13,7% до Br1 млрд

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-октябрь составили Br1 млрд 14,7 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – Br340,7 млн (33,6%), налога на добавленную стоимость – Br150,1 млн (14,8%), налога на прибыль – Br82,5 млн (8,1%), акцизов - Br80,9 млн (8%).

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 61,4% общих поступлений (Br622,6 млн). Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br306,9 млн (30,2%), индивидуальные предприниматели – Br46 млн (4,5%), физические лица - Br39,2 млн (3,9%).

По состоянию на 1 ноября в области насчитывалось 390,9 тыс. действующих плательщиков, в том числе 13,4 тыс. - организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. - государственные организации, 23,2 тыс. - индивидуальные предприниматели, 351,8 тыс. - физические лица.