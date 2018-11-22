|
Суд Киева снял арест с акций и имущества украинской "дочки" Сбербанка
Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев).
Такая информация содержится в опубликованном постановлении суда от 20 ноября.
Суд также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка, проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.
Взыскателями в этих исполнительных производствах выступили компания по управлению активами "Финансовый вектор", "Приватленд", компания по управлению активами "Финансовый капитал".
В сентябре апелляционный суд наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка (группа ВЭБ) и Сбербанка по иску украинского Приватбанка.
Суд запретил осуществлять ликвидацию или реорганизацию украинских "дочек" ВТБ, ВЭБа и Сбербанка и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего им движимого и недвижимого имущества.
Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерю "крымских" активов бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний. Истцами значились компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", "Финансовый капитал", "Финансовый вектор" и другие, а также Александр Дубилет - экс-председатель правления Приватбанка.
Апелляционный суд Киева 25 сентября признал решение Гаагского арбитража и дал разрешение на его выполнение.
Гаагский арбитраж рассматривал "крымское" дело по регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Оно было инициировано в июне 2015 года. Истцы указывали, что фактическая экспроприация их собственности в Крыму после присоединения полуострова к России нарушает соглашение между правительствами РФ и Украины от 1998 года о защите инвестиций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства. "Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Д.Песков.
Украинский Сбербанк выставлен на продажу. Однако российскому Сбербанку не удается закрыть сделку, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей, желающих приобрести дочерний украинский банк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев). Такая информация содержится в опубликованном постановлении суда от 20 ноября. Суд также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)