Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества Сбербанка (Киев).

Такая информация содержится в опубликованном постановлении суда от 20 ноября.

Суд также отменил постановление частного исполнителя о запрете отчуждать любым способом все движимое и недвижимое имущество банка, проводить ликвидацию или реорганизацию юридического лица.

Взыскателями в этих исполнительных производствах выступили компания по управлению активами "Финансовый вектор", "Приватленд", компания по управлению активами "Финансовый капитал".

В сентябре апелляционный суд наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка (группа ВЭБ) и Сбербанка по иску украинского Приватбанка.

Суд запретил осуществлять ликвидацию или реорганизацию украинских "дочек" ВТБ, ВЭБа и Сбербанка и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего им движимого и недвижимого имущества.

Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерю "крымских" активов бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний. Истцами значились компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", "Финансовый капитал", "Финансовый вектор" и другие, а также Александр Дубилет - экс-председатель правления Приватбанка.

Апелляционный суд Киева 25 сентября признал решение Гаагского арбитража и дал разрешение на его выполнение.

Гаагский арбитраж рассматривал "крымское" дело по регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Оно было инициировано в июне 2015 года. Истцы указывали, что фактическая экспроприация их собственности в Крыму после присоединения полуострова к России нарушает соглашение между правительствами РФ и Украины от 1998 года о защите инвестиций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства. "Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Д.Песков.

Украинский Сбербанк выставлен на продажу. Однако российскому Сбербанку не удается закрыть сделку, поскольку Национальный банк Украины не согласовал ходатайство уже нескольких покупателей, желающих приобрести дочерний украинский банк.