В Полоцке коммуналку можно оплатить макулатурой

В Полоцке решили совместить полезное с приятным − сдачу макулатуры учтут в квартплате, пишут «Витебские вести» со ссылкой на Полоцкий ЖКХ. Всё ради экологии.

В городе поставлена задача − собрать как можно больше вторичных ресурсов, которые не отправятся на свалку, а будут переработаны. Жители, у которых собралось больше 50 килограммов макулатуры, могут вызвать к себе коммунальщиков − и они заберут её. Потом данные передадут в бухгалтерию, которая посчитает скидку за квартплату.

Как рассказали в ЖКХ, в Полоцке есть десять заготовительных ларьков и один передвижной пункт приёма вторсырья. По субботам спецмашина объезжает город и ближайшие сёла, собирая у людей бумагу, стекло и пластик.

Также там стараются развивать раздельный сбор отходов − во дворах домов, около ТЦ и на автобусных остановках стоят раскрашенные контейнеры с соответствующими надписями «стекло», «пластик» и «бумага». За последний месяц, по данным ЖКХ, у населения и компаний собрали больше 106 тонн макулатуры, 97 тонн стекла, тонну пластика. Там отметили, что этот показатель постоянно растёт, и считают, что происходит «рост экологической сознательности граждан».