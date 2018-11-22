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В Полоцке коммуналку можно оплатить макулатурой

23.11.2018 17:26 — Разное | KYKY  
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В Полоцке решили совместить полезное с приятным − сдачу макулатуры учтут в квартплате, пишут «Витебские вести» со ссылкой на Полоцкий ЖКХ. Всё ради экологии.

В городе поставлена задача − собрать как можно больше вторичных ресурсов, которые не отправятся на свалку, а будут переработаны. Жители, у которых собралось больше 50 килограммов макулатуры, могут вызвать к себе коммунальщиков − и они заберут её. Потом данные передадут в бухгалтерию, которая посчитает скидку за квартплату.

Как рассказали в ЖКХ, в Полоцке есть десять заготовительных ларьков и один передвижной пункт приёма вторсырья. По субботам спецмашина объезжает город и ближайшие сёла, собирая у людей бумагу, стекло и пластик. 

Также там стараются развивать раздельный сбор отходов − во дворах домов, около ТЦ и на автобусных остановках стоят раскрашенные контейнеры с соответствующими надписями «стекло», «пластик» и «бумага». За последний месяц, по данным ЖКХ, у населения и компаний собрали больше 106 тонн макулатуры, 97 тонн стекла, тонну пластика. Там отметили, что этот показатель постоянно растёт, и считают, что происходит «рост экологической сознательности граждан».

Читайте по теме: Пластиковые пакеты против экологии: как Евроопт и Виталюр (не) спасают планету

 
 
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В Полоцке решили совместить полезное с приятным − сдачу макулатуры учтут в квартплате, пишут «Витебские вести» со ссылкой на Полоцкий ЖКХ. Всё ради экологии. В...
 
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