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Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

23.11.2018 17:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Министерство обороны впервые решило отметить лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их чествование прошло в Центральном Доме офицеров.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Часы в подарок из рук министра обороны получили 60 военнослужащих из разных соединений и воинских частей. Именно они продемонстрировали лучшие результаты в боевой подготовке в нынешнем учебном году.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

 

Меня больше всего удивило доверие к военнослужащим, именно в нашем полку, отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Всё на доверии основывается.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день у нас в стране, наверное, многие не совсем понимают то, что спокойствие на белорусской земле, мирный труд белорусского народа у нас в стране – это результат в том числе работы службы этой категории военнослужащих – военнослужащих срочной службы. Благодаря тому, что они ежедневно днем и ночью, в стужу, в зной, в мороз выполняют учебно-боевые задачи, осваивают воинскую специальность.

Гостями церемонии стали и родители военнослужащих. Именно от них, по мнению командиров, зависит, каким будет новое пополнение в белорусской армии.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Министерство обороны впервые решило отметить лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их чествование прошло в...
 
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