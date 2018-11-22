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Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси
Новости Беларуси. Министерство обороны впервые решило отметить лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их чествование прошло в Центральном Доме офицеров.
Часы в подарок из рук министра обороны получили 60 военнослужащих из разных соединений и воинских частей. Именно они продемонстрировали лучшие результаты в боевой подготовке в нынешнем учебном году.
Меня больше всего удивило доверие к военнослужащим, именно в нашем полку, отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Всё на доверии основывается.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Гостями церемонии стали и родители военнослужащих. Именно от них, по мнению командиров, зависит, каким будет новое пополнение в белорусской армии.
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Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси
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Новости Беларуси. Министерство обороны впервые решило отметить лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их чествование прошло в...
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