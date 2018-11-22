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Мужчине грозит уголовная ответственность за заражение ВИЧ пяти жительниц Брестчины
Новости Беларуси. В Брестской области с начала года возбуждено шесть уголовных дел за умышленное заражение ВИЧ. Пять из них – в отношении одного человека.
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Мужчина неоднократно судим. Гражданину было известно, что у него ВИЧ-инфекция, также он знал, что за половые контакты без контрацептива ему грозит уголовная ответственность.
В мае фигурант имел половую связь с пятью женщинами. Одна из них сообщила об инфицировании, сейчас она лечится.
Ещё одно уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении жительницы Брестской области. Молодая женщина с 2011 по 2017 года имела регулярные половые контакты с молодым человеком. О своём заболевании партнёру она не рассказала. Мужчина заражён.
Отмечается, что чаще всего ВИЧ-инфекция передаётся половым путём. В 2018 году на гетеросексуальные контакты пришлось 83% случаев заражения.
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Новости Беларуси. В Брестской области с начала года возбуждено шесть уголовных дел за умышленное заражение ВИЧ. Пять из них – в отношении одного человека. Как...
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