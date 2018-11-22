|
Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных
Новости Беларуси. В Минске завершился семинар по повышению эффективности строительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент
Возведение жилья с 2014 по 2017 год сократилось в два раза: до 4 миллионов квадратных метров в год. А вот очередь многодетных семей растет. В ожидании жилья – 25 тысяч таких семей. А между тем, Президент потребовал выполнить его поручение: для многодетных семей очередь на жилье – не более года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За два последних года их количество увеличилось на 8,5 тысяч – этих самых многодетных. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч, а почти 7 тысяч ожидают в очереди более трех лет. Такая ситуация недопустима. Поэтому ставлю задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.
Вместе с банками определите необходимые источники финансирования. За два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом № 13.
Еще пять лет назад в Беларуси приняли новую нормативную базу, выявили недостатки, убрали бюрократическую волокиту. Но проблемы до сих пор не решены.
Сегодня, 23 ноября, глава государства дал поручения по восьми основным направлениям, в том числе повышение зарплаты для строителей, снижение себестоимости работ, увеличение экспорта услуг и регулирование цены квадратного метра – не более средней зарплаты по стране. Не более – подчеркнул глава государства. На семинаре искали пути выхода из различных строительных проблем.
Не обошел вниманием Президент и озеленение новых кварталов, обеспечение жильем молодых строителей, внедрение новых технологий в строительстве.
До этого подобные семинары прошли по вопросам ЖКХ и аграрной отрасли. Такие массовые интеллектуальные штурмы будут проводить и дальше по самым животрепещущим темам для страны – как минимум раз в полгода. Но главное, что Президент требует от таких встреч – результат и практическую пользу.
Новости по теме
Александр Лукашенко принимает участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса страны
Как повысить эффективность стройкомплекса Беларуси обсудят на семинаре-совещании с участием Президента
«Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября
‡агрузка...
Президент Беларуси: Ставлю задачу увеличить объёмы строительства жилья для многодетных
Александр Лукашенко негативно высказался о фактах перепродаж квартир в Минске
В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы
В Доминикане пропал вертолёт с туристами
Более 30 человек погибли в терактах в Пакистане
В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
«Должен быть результат». Александр Лукашенко раскритиковал состояние дел в строительной отрасли страны
В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске завершился семинар по повышению эффективности строительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)