В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы

Новости Афганистана. Взрыв прогремел на востоке Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник привел в действие бомбу в провинции Хост на территории армейской базы, когда военнослужащие собрались в мечети на пятничную молитву.

В результате атаки погибли 26 человек. Более полусотни солдат получили ранения. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.







