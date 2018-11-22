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В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы
Новости Афганистана. Взрыв прогремел на востоке Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник привел в действие бомбу в провинции Хост на территории армейской базы, когда военнослужащие собрались в мечети на пятничную молитву.
В результате атаки погибли 26 человек. Более полусотни солдат получили ранения. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел на востоке Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник привел в действие бомбу в провинции...
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