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В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы

23.11.2018 16:50 — Разное | СТВ  
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел на востоке Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник привел в действие бомбу в провинции Хост на территории армейской базы, когда военнослужащие собрались в мечети на пятничную молитву.

В результате атаки погибли 26 человек. Более полусотни солдат получили ранения. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы

В Афганистане террорист привёл в действие бомбу на территории армейской базы
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Афганистана. Взрыв прогремел на востоке Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террорист-смертник привел в действие бомбу в провинции...
 
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