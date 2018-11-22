Белорусам обещают похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Белорусские синоптики сделали прогноз погоды на выходные и рассказали, что будет после них.

По информации Белгидромета, в субботу 24 ноября по стране ожидается ночная погода без существенных осадков, а вот днем местами ( в северных районах Беларуси) пройдет мокрый снег, днем температура составит от -3 до +3 градусов, ночью будет по-зимнему холодно - от -3 до -8 градусов. В отдельных районах будет наблюдаться туман и гололедица.

В воскресенье 25 ноября погода в разных районах страны будет отличаться: ночью температура по северо-востоку составит до -6, тогда как по юго-западу она будет +1, дневная температура составит от -3 до +4 градусов. При этом в воскресенье ожидаются кратковременные осадки почти по всей Беларуси: снег, мокрый снег с дождем. В отдельных районах сохранится туман и гололедица на дорогах.

На понедельник синоптики прогнозируют похолодание: ночью ожидается до минус 7 градусов, на севере до минус 9, днем от -5 до +1, на большей части страны ночью и утром ожидается кратковременный снег.