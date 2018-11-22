ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам обещают похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

23.11.2018 18:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские синоптики сделали прогноз погоды на выходные и рассказали, что будет после них. 

По информации Белгидромета, в субботу 24 ноября по стране ожидается ночная погода без существенных осадков, а вот днем местами ( в северных районах Беларуси) пройдет мокрый снег, днем температура составит от -3 до +3 градусов, ночью будет по-зимнему холодно - от -3 до -8 градусов. В отдельных районах будет наблюдаться туман и гололедица.

В воскресенье 25 ноября погода в разных районах страны будет отличаться: ночью температура по северо-востоку составит до -6, тогда как по юго-западу она будет +1, дневная температура составит от -3 до +4 градусов. При этом в воскресенье ожидаются кратковременные осадки почти по всей Беларуси: снег, мокрый снег с дождем. В отдельных районах сохранится туман и гололедица на дорогах.

На понедельник синоптики прогнозируют похолодание: ночью ожидается до минус 7 градусов, на севере до минус 9, днем от -5 до +1, на большей части страны ночью и утром ожидается кратковременный снег.

Напомним, что на эту неделю синоптики также обещали мороз.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские синоптики сделали прогноз погоды на выходные и рассказали, что будет после них. 
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я очень долго к этому шла». Дарья Овсяник с факультета бизнеса и права стала лучшим студентом академии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика