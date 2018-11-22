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НА ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

23.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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НА ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Работниками Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведены два рейда, в ходе которых выявлены два нарушения природоохранного законодательства.

 18 копеек

Восьмого ноября гражданин Украины, житель деревни Старое Село,  на территории Полесского лесхоза спилил четыре сухостойных дерева сосны общим объемом 0,81 кубического метра. У мужчины не было никаких разрешительных документов. Окружающей среде причинен вред в размере четырёх базовых величин на сумму 98 рублей. Стоимость незаконно срубленной древесины составила 18 копеек.

Составлен протокол об административном правонарушении.

13 базовых за рыбу

Рыбачил с 23 до 2 часов ночи с 13 на 14 ноября житель агрогородка Ольшаны. Со своей острогой он разместился на мелиоративном канале, связанном с рекой Припять. Рыбачил он с помощью остроги кустарного изготовления на шесть зубьев и электрического фонаря. Незаконно словил две щуки, одного линя, одного окуня. Общий вес рыбы 1,8 кг.

Окружающей среде причинен вред в размере 13 базовых величин на сумму 318 рублей 50 копеек. Стоимость незаконно добытой рыбы составила 30,63 рубля. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Острога и фонарь изъяты.

Татьяна СЕГЕН

 

 
 
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Работниками Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведены два рейда, в ходе которых выявлены два нарушения природоохранного...
 
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