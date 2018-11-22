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Средняя зарплата белорусов в октябре почти дотянула до тысячи рублей

23.11.2018 18:05 — Разное | Ежедневник  
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Средняя зарплата белорусов в октябре почти дотянула до тысячи рублей

Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре составила 999,7 рублей, сообщили в Национальном статистическом комитете.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 36,1 рубля.

Средняя зарплата работников Минска за октябрь составила1 370,3 рубля. В Минской области она составила 996,4 рубля, в Гомельской – 907,9 рубля, Гродненской – 885,3 рубля, Брестской – 874,7 рубля. Средний заработок в Витебской области – 848,2 рубля, в Могилевской – 836,7 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре составила 999,7 рублей, сообщили в Национальном статистическом комитете.
 
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