Средняя зарплата белорусов в октябре почти дотянула до тысячи рублей





Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре составила 999,7 рублей, сообщили в Национальном статистическом комитете.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 36,1 рубля.

Средняя зарплата работников Минска за октябрь составила1 370,3 рубля. В Минской области она составила 996,4 рубля, в Гомельской – 907,9 рубля, Гродненской – 885,3 рубля, Брестской – 874,7 рубля. Средний заработок в Витебской области – 848,2 рубля, в Могилевской – 836,7 рубля.