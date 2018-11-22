«Черная пятница»: чтобы не было мучительно больно…

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Пагубная страсть разбрасываться деньгами может привести к необратимым финансовым последствиям. Поэтому крайне важно научиться бороться с этой зависимостью. После «черной пятницы» это может быть особенно актуально…

Что такое шопоголизм и каковы его причины

Шопоголизм представляет собой устойчивую психологическую зависимость от процесса совершения покупок. Но основа его — физиологическая. Покупки воздействуют на мозг шопоголика так же, как наркотики на мозг наркомана. В обоих случаях очередная «доза» вызывает бурное выделение гормона радости.

Приобретаемый предмет при этом может быть совершенно не нужен покупателю. Сам процесс выбора, нахождения товара, расплаты за него и кульминационный момент чувства приобретения заставляет дрожать от счастья коленки магазинных невротиков.

Поэтому стать шопологиком может каждый человек, независимо от его финансового положения. Это может быть мультимиллиардер, заказывающий очередную яхту, или бедняк, закупающийся дырявыми тапочками в секонд-хенде.

Но самое страшное в шопоголизме не финансовые последствия. Удивительна та система ценностей, которая сложилась у страдающих шопинг-зависимостью. Почему наибольшую радость в этом мире человеку доставляет такое незначительное и совершенно лишённое смысла действие, как покупка? Психологи объясняют это компенсацией недостатка позитивных эмоций в жизни.

В любом случае проблема полностью лежит в эмоциональной сфере человека. Поэтому попытки вылечить больного, прибегая к аргументам логики, здесь бессильны. Шопоголик прекрасно знает, что ведёт себя глупо, он осознаёт свою зависимость. Напоминанием о ней вы только ещё больше раздосадуете его.

Сейчас мы говорим о тяжёлой форме шопоголизма, когда человек почти не может контролировать свои действия. Однако шопоголик живёт в каждом из нас. Если вы чувствуете, что часто посещаете какой-нибудь интернет-магазин без определённой цели, но в результате затовариваетесь всяким хламом, возможно, вам стоит прислушаться к советам по борьбе с шопоголизмом.

Как избавиться от шопоголизма

1. Необходимо установить триггер появления желания

Даже у самых отъявленных шопоголиков есть моменты в жизни, когда они не думают о покупках, например во сне. Есть моменты, когда желание покупать может появиться, а есть такие, когда оно исчезает.

Нужно выяснить, что именно подталкивает шопоголика к удовлетворению своей страсти. Это может быть скука, злость или стыд. Заведите журнал и фиксируйте своё эмоциональное состояние каждый раз, когда срываетесь. Это поможет объективно оценить проблему.

2. Установите психологическую потребность, которая удовлетворяется покупкой

Шопинг может доставить удовольствие, помочь избежать боли, отвлечься от трудных и неприятных мыслей. Проанализируйте, замещает ли он вам недостаток развлечений или же позволяет забыть о чём-то негативном (страхе или чувстве одиночества).

Отметьте, какая именно форма шопинга доставляет удовлетворение. Любите ли вы находиться вместе с друзьями? Выбирать товары, когда вокруг вас мельтешит множество людей? Или вам просто нравится искать продукт, независимо от того, где находится продавец — в интернете или в реальной жизни?

3. Найдите поддержку со стороны

На все вышеперечисленные вопросы нужно дать себе честный ответ. Если сами вы справиться не можете, попросите кого-нибудь из родных или друзей стать вашим психотерапевтом. Пусть он задаст вам эти вопросы, а потом вместе проанализируйте ответы.

Победить зависимость почти невозможно в одиночку. Всегда нужен кто-то, кто поддержит и направит в нужную сторону. Главное — быть честным перед собой.

4. Замените чем-нибудь шопинг

Когда вы поймёте причины проблемы, вы сможете чётко определить, какая практика сможет стать альтернативой вашей зависимости. Если всё дело в скуке — привнесите в свою жизнь больше новых развлечений, запишитесь на танцы, начните играть в компьютерные игры, прыгните с парашютом.

Заполнив свою жизнь разными ежедневными активностями, у вас не будет ни времени, ни желания совершать покупки.

Большинство случаев шопоголизма можно отнести к лёгкой форме. Но если в основе невроза лежит социально-психологический фактор (чувство одиночества, неприятия обществом, низкая самооценка), всё гораздо сложнее. В этом случае могут помочь специальные тренинги, мотивирующие книги или даже психоаналитики.

5. Поменяйте информационную среду вокруг себя

Наши мысли во многом определяются тем физическим и информационным пространством, в котором мы находимся.

Телевизор, рекламные щиты, баннеры в интернете — все эти вещи влияют на наши мысли и могут выступать катализаторами совершения покупок.

Перестаньте смотреть телевизор, обходите торговые центры стороной, установите блокировщик рекламы. Эти меры снизят количество потребительских раздражителей в вашем информационном поле.

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