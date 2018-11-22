Государственные или корпоративные: какие облигации выбрать

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Что предлагает государство

Первыми на белорусском рынке ценных бумаг, который по мировым меркам еще очень молод, появились государственные облигации. В Беларуси эмитент государственных облигаций один – это Министерство финансов. Надо сказать, что эти ценные бумаги пользуются спросом, как у юридических, так и у физических лиц. Общая стоимость облигаций растет: за январь-сентябрь 2018 года Минфин разместил внутренних валютных государственных облигаций на сумму 281,8 млн долларов.

Государственные облигации традиционно считаются наиболее защищенными, доходность по ним гарантирована законодательно. Ценные бумаги полностью обеспечиваются средствами республиканского бюджета и иным имуществом, которое находится в республиканской собственности. В Бюджетном кодексе также прописано, что платежи по обслуживанию и погашению облигаций являются первоочередными по отношению к другим платежам при исполнении республиканского бюджета.

Правда, в противовес стопроцентной надежности – процентная ставка купона. Доходность государственных облигаций, как правило, далеко не самая высокая в сравнении с корпоративными облигациями. В белорусских рублях предлагается ставка до 10%, в валюте – до 5,5%. Валютные облигации востребованы больше, и для этого есть основания.

Преимущества валютных гособлигаций

Надежность и гарантии. Наверное, это самое важное преимущество. Такие ценные бумаги – это долг государства, который, как мы уже отметили, выплачивается в первую очередь.

Доход в валюте. Если вы приобретаете облигации, номинальная стоимость которых выражена в валюте, то будьте уверены, что процентный доход также получите в иностранной валюте.

Отсутствие налогов. Налоговый кодекс РБ освобождает от уплаты подоходного налога физических лиц, которые получают доходы от государственных облигаций.

Корпоративные облигации – для готовых к риску

Впервые ценные бумаги белорусский бизнес разместил в конце 90-ых, потом было долгое затишье, и только в последние три-четыре года у инвесторов появился выбор. Сегодня можно купить ценные бумаги известных в стране компаний, например, ОАО "Элема", «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт»), «Простормаркет» (сеть ProStore), ОАО «Туровский молочный комбинат», СООО «Конте Спа». За последние 10-20 лет эти компании выросли, улучшили свои финансовые показатели, валютный курс в стране стабилизировался, а потенциальные инвесторы стали искать альтернативу традиционным депозитам, тем более что к этому есть вполне объективные предпосылки в виде крайне низких процентных ставок.

Корпоративные облигации интересны инвесторам в первую очередь доходностью, которую обещают компании-эмитенты. Диапазон ставок доходности по облигациям, предлагаемым на первичном рынке и номинированным в долларах США, варьируется от 5,0 до 8,5%. Разница в доходности между государственными и корпоративными облигациями объясняется разным кредитным риском. Действует правило: чем больше вероятный доход, тем выше риски. Получается, что разница в доходностях – это награда за риск, на который соглашается инвестор.