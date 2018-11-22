﻿ Безопасность на воде в осенний период!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безопасность на воде в осенний период!

23.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Традиционно, осенние месяцы принято считать удачными для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда радует хорошим уловом. Однако с изменением погоды на территории Беларуси возрастает риск происшествий на водоёмах при эксплуатации маломерных судов. С понижением температуры начинаются туманы, что приводит к плохой видимости, участившиеся ветра способствуют волнению, во время заморозков всё более вероятно обледенение корпуса маломерного судна, что способствует ухудшению устойчивости и манёвренности на воде.

За последнее время участились случаи гибели людей от переохлаждения, в результате падения за борт судна или опрокидывания судна. Один из таких случаев произошел на Селецком водохранилище в Березовском районе Брестской области. Вечером 27 октября, на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка-казанка, где находились четыре рыбака. Все они оказались в воде. Мужчин вытащили на берег, передали медикам. Один из них, 45-летний рыбак, к сожалению, умер. Спасенные мужчины в реанимации с общим переохлаждением.

14 ноября на озере Подлужное в городе Глубокое Витебской области спасли тонущего рыбака. За несколько минут спасатели прибыли к месту вызова и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку.

16 ноября в деревне Шлюбовщина Полоцкого района на озере Сердово двое рыбаков — мужчины 35 и 44 лет — утонули после того, как их лодка перевернулась. Тело одного из утонувших работники ОСВОДа обнаружили в субботу, а второго — в воскресенье.

Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, является местом повышенной опасности.Чтобы избежать возникновения несчастных случаев необходимо строго соблюдать правила эксплуатации маломерных судов. Обязательным условием является исправность плавательного средства и использование спасательных жилетов.
Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями.Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту. Кроме того,запрещается выходить на судовой ход при ограниченной видимости, в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях. Нужно помнить о том, что нельзя: рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать; спать, находясь на борту маломерного судна; держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне; употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Не выходите на водоем:

  • в ветреную погоду;
  • в нетрезвом состоянии;
  • на неисправном плавсредстве;
  • в темное время суток;
  • не перегружайте плавсредство;
  • не пренебрегайте спасательным жилетом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону «101 или 112».

Александр Хадарович,
госинспектор Солигорского участка ГИМС

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С понижением температуры начинаются туманы, что приводит к плохой видимости, участившиеся ветра способствуют волнению, во время заморозков всё более вероятно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко придумал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика