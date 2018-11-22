Безопасность на воде в осенний период!

Традиционно, осенние месяцы принято считать удачными для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда радует хорошим уловом. Однако с изменением погоды на территории Беларуси возрастает риск происшествий на водоёмах при эксплуатации маломерных судов. С понижением температуры начинаются туманы, что приводит к плохой видимости, участившиеся ветра способствуют волнению, во время заморозков всё более вероятно обледенение корпуса маломерного судна, что способствует ухудшению устойчивости и манёвренности на воде.

За последнее время участились случаи гибели людей от переохлаждения, в результате падения за борт судна или опрокидывания судна. Один из таких случаев произошел на Селецком водохранилище в Березовском районе Брестской области. Вечером 27 октября, на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка-казанка, где находились четыре рыбака. Все они оказались в воде. Мужчин вытащили на берег, передали медикам. Один из них, 45-летний рыбак, к сожалению, умер. Спасенные мужчины в реанимации с общим переохлаждением.

14 ноября на озере Подлужное в городе Глубокое Витебской области спасли тонущего рыбака. За несколько минут спасатели прибыли к месту вызова и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку.

16 ноября в деревне Шлюбовщина Полоцкого района на озере Сердово двое рыбаков — мужчины 35 и 44 лет — утонули после того, как их лодка перевернулась. Тело одного из утонувших работники ОСВОДа обнаружили в субботу, а второго — в воскресенье.

Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, является местом повышенной опасности.Чтобы избежать возникновения несчастных случаев необходимо строго соблюдать правила эксплуатации маломерных судов. Обязательным условием является исправность плавательного средства и использование спасательных жилетов.

Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями.Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту. Кроме того,запрещается выходить на судовой ход при ограниченной видимости, в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях. Нужно помнить о том, что нельзя: рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать; спать, находясь на борту маломерного судна; держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне; употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Не выходите на водоем:

в ветреную погоду;

в нетрезвом состоянии;

на неисправном плавсредстве;

в темное время суток;

не перегружайте плавсредство;

не пренебрегайте спасательным жилетом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону «101 или 112».

Александр Хадарович,

госинспектор Солигорского участка ГИМС