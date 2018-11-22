На следующей неделе ГАИ начнёт проверять использование водителями зимних шин

С 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проведёт республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин», а 30 ноября в Минской области пройдёт Единый день безопасности под девизом «Зима на колёсах - не будет заносов!».

Об этом сайту SlutskGorod сообщил инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Акция будет направлена на предупреждение ДТП в зимний период и пропаганду использования сезонных шин. ГАИ совместно с заинтересованными организациями проведёт разъяснительную работу в трудовых коллективах и учреждениях образования.

Традиционно такие профилактические мероприятия до конца ноября носят надзорный и рекомендательный характер, а с 1 декабря водителей начинают штрафовать за езду на летней резине.

В ГАИ напомнили, что, согласно п. 207-1 ПДД Беларуси, водитель автомобиля обязан оборудовать своё транспортное средство зимними шинами с остаточной глубиной протектора не менее 4 мм. Ответственность за нарушение этого требования предусматривает штраф до 10 базовых величин, при недостаточной глубине протектора - до 1 базовой величины.



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