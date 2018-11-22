Погода на выходные и начало недели

Кратковременные осадки и до плюс 3 ожидается в предстоящие выходные в Беларуси.

В субботу, 24 ноября, местами по республике пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу страны с дождем). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях воздух охладится до минус 11, днем по республике будет от минус 3 до плюс 3.

В воскресенье, 25 ноября, также местами по республике ожидаются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-западу - с дождем. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы - нуль - минус 7, днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В понедельник, 26 ноября, погоду в стране будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью - 1-8 градусов мороза, по северу при прояснениях воздух охладится до минус 9 - минус 12, днем по республике ожидается от минус 5 до плюс 2.



