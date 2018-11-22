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Лучшие мультфильмы фестиваля "Анимаевка-2018" покажут в Брестской области

23.11.2018 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Лучшие киноработы XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2018" покажут в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА на КУП "Брестоблкиновидеопрокат".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60891.php

Лучшие мультфильмы фестиваля "Анимаевка-2018" покажут в Брестской области

Первые показы пройдут 24 и 25 ноября в двух брестских кинотеатрах. Так, в кинотеатре "Мир" сформировали часовую программу из лучших мультфильмов года для зрителей от шести лет и старше. В кинотеатре "Беларусь" сеансы рассчитаны на возраст "12+" продолжительностью более полутора часов.

Вниманию брестских зрителей будут предложены 14 анимационных картин из 10 стран - Беларуси, России, Франции, Испании, Нидерландов, Италии, Эстонии, Бельгии, Германии и Японии. Среди них обладатель Гран-при "Анимаевки-2018" мультфильм "Меркурий" итальянского режиссера Мишеля Бернарди, лучший анимационный фильм для взрослых "Пустота" эстонского режиссера Юло Пиккова, также в киноафише лучший белорусский анимационный фильм "Волчишко" режиссера Игоря Волчека, обладатель приза за лучший сценарий российская картина "Митина любовь" и другие фильмы-победители.

Киноакция "Эхо "Анимаевки" пройдет и в других городах и поселках Брестской области. "Праздник мультипликации будет организован также на сельских видеоустановках районов. Мы предложим централизованным клубным системам самим сформировать программы под своего зрителя из лучших мультфильмов фестиваля", - отметили в областном киновидеопрокате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60891.php

Лучшие мультфильмы фестиваля "Анимаевка-2018" покажут в Брестской области

XXI Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2018" проходил в Могилеве 25-28 октября. Всего для участия в основном конкурсе был отобран 61 фильм из 31 страны. Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси и Могилевский областной исполнительный комитет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Лучшие киноработы XXI Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка-2018" покажут в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА на КУП...
 
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